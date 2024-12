Un’alleanza strategica per il futuro dell’automotive

Nel mondo dell’automotive, l’innovazione è fondamentale per garantire sicurezza e prestazioni elevate. Recentemente, due leader del settore, Michelin e Brembo, hanno annunciato una partnership strategica che promette di ridefinire gli standard di sicurezza e comfort per i veicoli moderni. Questa collaborazione unisce l’esperienza di Brembo nei sistemi frenanti con l’innovazione di Michelin negli pneumatici, creando soluzioni intelligenti di nuova generazione.

Integrazione tecnologica per una guida più sicura

La sinergia tra Michelin e Brembo si basa su un avanzato sistema di scambio dati in tempo reale. Grazie all’integrazione del software delle soluzioni connesse di Michelin con il sistema frenante SENSIFY di Brembo, i veicoli possono ora beneficiare di un controllo della frenata ottimizzato. I dati forniti da Michelin riguardanti aderenza, usura e carico degli pneumatici consentono a SENSIFY di gestire la frenata con una precisione senza precedenti, migliorando notevolmente la sicurezza stradale.

Innovazioni che fanno la differenza

Michelin ha portato in dote decenni di esperienza nella modellazione degli pneumatici, sviluppando soluzioni software come Michelin SmartWear, Michelin SmartLoad e Michelin SmartGrip. Questi strumenti permettono di monitorare in tempo reale le condizioni degli pneumatici, fornendo dati cruciali al veicolo. Integrando queste informazioni nel sistema SENSIFY, Brembo può applicare algoritmi avanzati per controllare ogni ruota in modo indipendente, garantendo una frenata personalizzata e una stabilità migliorata.

Risultati tangibili dai test

I test iniziali della collaborazione hanno mostrato risultati promettenti, sia in simulazioni virtuali che in prove fisiche. Durante la fase di test, è stata registrata una riduzione delle distanze di frenata fino a quattro metri in situazioni di emergenza, un miglioramento significativo che può fare la differenza in caso di incidenti. Inoltre, i test hanno evidenziato una stabilità laterale superiore e tempi di risposta più rapidi, contribuendo a un controllo ottimale della trazione.

Un futuro più sicuro e sostenibile

Serge Lafon, Presidente della Business Line Primo Equipaggiamento Automotive di Michelin, ha espresso entusiasmo per questa collaborazione, sottolineando l’importanza di un futuro più sicuro e sostenibile per la mobilità. Daniele Schillaci, CEO di Brembo, ha aggiunto che questa alleanza dimostra il potere della collaborazione tecnologica, avvicinandoli sempre di più a una visione di zero incidenti. Con l’innovazione e la tecnologia al centro di questa partnership, Michelin e Brembo stanno tracciando la strada verso un’automotive più sicura e performante.