L’estate sta arrivando e di conseguenza è giusto pensare di volersi mettere in garage un’auto cabriolet magari con qualche anno sulle spalle. Siete nel posto giusto dato che in questo articolo vediamo quali sono le migliori auto d’epoca presenti sul mercato e che vale la pena valutare per un’acquisto.

Migliori auto cabrio d’epoca

E’ difficile fare una graduatoria delle migliori dato che vi sono diversi aspetti che rendono un’auto migliore rispetto ad un’altra ma per definirla tale bisogna confrontarla con un’altra e solo dopo averle provate stabilire qual è la migliore secondo i propri gusti.

Iniziamo a parlare di auto cabriolet con una delle più belle di sempre ovvero la Lancia Aurelia B24 che è in grado di far vivere un’esperienza unica tra il lusso interno ed il piacere estetico.

Restando sempre in Italia un’altra auto che vale la pena monitorare è la Giulia GT 1300 Spider ovvero la versione scappottata della GT Scalino per chi vuole apprezzare la “potenza” degli 89 cavalli anche con il vento tra i capelli.

Sempre per la casa di Arese vi è la Giulietta Spider che oltre ad essere tra le più belle mai prodotte è in grado di far rivivere scenari da film dato che era la prescelta per “il Sorpasso” ma poi si optò per la già citata Aurelia B24 di bianco vestita.

Non può mancare la Fiat 124 Sport Spider in grado di far vivere emozioni e sensazioni sportive godendo del panorama circostante.

Non solo italiane, anche straniere

Per le auto straniere non possiamo non consigliare il Maggiolino cabrio, la versione degli anni 50 quella protagonista del film “Herbie” che ha un costo alla portata.

Passiamo poi alle Mercedes, con la SL “ali di gabbiano” che è disponibile anche cabrio, senza le famose porte naturalmente. Della casa stellata non si può non citare la 280SL conosciuta nel mondo come “Pagoda” – copertina dell’articolo.

Restando in Germania vi sono le Porsche dalla fantastica 356 passando per le varie versioni di 911 tra cui spicca la 930 raffreddata ad aria.