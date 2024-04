Auto decappottabile, come curarlo per averlo sempre in perfetta forma.

L’auto decappottabile è senza dubbio una scelta bella da fare per chi ama viaggiare con il vento tra i capelli durante le giornata assolate d’estate. In questo articolo vediamo cosa bisogna fare per curare il tetto in tela cheè un elemento delicato.

Auto decappottabile: come curare il tetto di tela dell’auto?

La prima cosa da fare è spargere un prodotto idrorepellente, sulla capote, a seguito di una pulizia a base di shampoo ed olio di gomito. L’efficacia dell’antipioggia dopo 24 ore di riposo permette di avere uno scudo contro la sporcizia.

Se la capote è molto sporca o umida non bisogna richiuderla, in questo caso far si che l’umidità vada via da sola altrimenti se si decidesse di chiuderla vi è il rischio che si sporchi, facendo proliferare cattivi odore e la muffa che è davvero difficile da rimuovere.

Per il lavaggio è sconsigliato un lavaggio qualsiasi perché i getti forti potrebbero danneggiare la capote. Piuttosto una volta l’anno far passare un prodotto specifico sulle guarnizioni per evitare che si secchino.

Leggere attentamente le indicazioni

Per la cura della capote in tela attenersi alle indicazioni presenti sui fogli separati dal manuale che parlano di non lavare l’auto sotto i getti dell’auto lavaggio per evitare tagli o danni alla capote stessa.

Se si utilizza un idropulitrice non rivolgere il getto direttamente sul lunotto o sulla capote il getto e non superare la temperatura di 60 gradi.

Indicazioni base che per chi ha una spider o cabriolet da anni sono normalità ma che magari possono essere utili a chi per la prima volta è entrato in contatto con questo tipo di vetture.

La cura della capote non ne preserva solo la bellezza ma soprattutto la durata nel corso del tempo, quindi è giusto dedicarci tutto il tempo necessario all’ottenimento di un ottimo risultato.