Il contesto della raccolta firme

Negli ultimi giorni, Milano è diventata il fulcro di un’importante iniziativa popolare: la raccolta firme per un referendum volto a revocare le restrizioni alla circolazione di motocicli, scooter e ciclomotori con specifiche classi di omologazione ambientale. Questo movimento è nato in risposta alle recenti normative che limitano l’accesso di questi veicoli nelle zone a traffico limitato (ZTL) della città, creando un acceso dibattito tra i cittadini e le autorità locali.

Le categorie di veicoli coinvolti

Il referendum mira a cancellare i divieti imposti su diverse categorie di veicoli, tra cui motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 2, Euro 3, Euro 4 e Euro 5, oltre ai modelli a gasolio e a benzina. La proposta di revoca si basa su considerazioni ambientali, che evidenziano come le emissioni dei motocicli siano inferiori rispetto ad altri veicoli a motore, secondo le normative istitutive delle zone a basse emissioni (LEZ) in vigore a Milano.

Il supporto dei cittadini

Un aspetto significativo di questa iniziativa è il forte sostegno da parte della popolazione. Una petizione pubblica ha già raccolto circa 20.000 firme, dimostrando un ampio consenso per la revoca delle limitazioni. Questo dato evidenzia non solo l’interesse dei cittadini per la questione, ma anche la necessità di un dialogo costruttivo tra le autorità e i cittadini riguardo alle politiche di mobilità urbana. L’incontro per presentare ufficialmente l’iniziativa si terrà lunedì nella sala Brigida di Palazzo Marino, un momento cruciale per il futuro della circolazione dei motocicli a Milano.