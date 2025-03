La storica corsa di primavera

La Milano – Sanremo, conosciuta come la classicissima di primavera, si prepara a festeggiare la sua 116esima edizione il . Questa corsa, che si estende per 289 km, non parte da Milano, ma da Pavia, attraversando diverse città della Lombardia, del Piemonte e della Liguria, per giungere al traguardo di via Roma a Sanremo. La gara è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di ciclismo e rappresenta l’ottava prova dell’UCI World Tour.

Impatto sul traffico e strade chiuse

Il passaggio dei ciclisti avrà un impatto significativo sul traffico, in particolare a Genova, dove si svolgerà anche la Sanremo Women, l’edizione femminile della corsa. Le strade interessate dalla chiusura includono importanti arterie della città, con divieti di sosta e transito che inizieranno il 21 marzo e proseguiranno fino a cessate esigenze. È fondamentale per i residenti e i visitatori pianificare i propri spostamenti in anticipo per evitare inconvenienti.

Orari e percorsi delle gare

I ciclisti della Milano – Sanremo entreranno nella città metropolitana di Genova a Rossiglione, per poi proseguire verso il passo del Turchino. La gara femminile, invece, partirà da piazza della Vittoria a Genova, attraversando il Porto Antico e le strade principali delle delegazioni del ponente cittadino. Gli orari di passaggio sono cruciali per chi desidera assistere all’evento dal vivo, quindi è consigliabile controllare gli aggiornamenti ufficiali per non perdere l’occasione di vedere i ciclisti in azione.

Divieti e regolamenti per il pubblico

Durante la manifestazione, saranno attuati diversi divieti di sosta e transito in varie zone di Genova e lungo il percorso della corsa. È importante prestare attenzione ai segnali stradali e alle comunicazioni ufficiali per garantire la propria sicurezza e quella degli atleti. I veicoli di supporto alla gara avranno accesso limitato, pertanto è consigliabile utilizzare i mezzi pubblici o pianificare percorsi alternativi.