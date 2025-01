Il 2026 segnerà un'importante svolta per Mitsubishi con nuovi modelli elettrici e ibridi.

Un futuro elettrico per Mitsubishi

Il 2026 si preannuncia come un anno cruciale per Mitsubishi, che si appresta a lanciare una nuova gamma di veicoli, tra cui un crossover ibrido e un modello completamente elettrico. Secondo le ultime notizie, il crossover elettrico potrebbe essere basato sulla nuova Nissan Leaf, sfruttando la piattaforma AmpR Medium, già utilizzata per la Nissan Ariya e le Renault Megane E-Tech e Scenic E-Tech.

Dettagli sui nuovi modelli

Automotive News ha rivelato che il modello Nissan, anticipato dal concept Chill-Out, dovrebbe debuttare entro la fine del 2025, mentre la versione Mitsubishi seguirà nel 2026. Recenti avvistamenti di prototipi camuffati in California hanno mostrato un design simile a quello della Ariya, ma con un profilo più sportivo e basso. La produzione avverrà in Giappone, con esportazioni previste in vari mercati, inclusa l’Europa.

Le sfide dell’alleanza Mitsubishi

Questa notizia arriva in un momento di incertezze per Mitsubishi, che sta valutando la sua posizione all’interno dell’alleanza con Honda e Nissan. Sebbene alcuni media giapponesi abbiano riportato che Mitsubishi potrebbe rinunciare a questa alleanza, la casa automobilistica ha dichiarato di essere ancora in fase di valutazione. La decisione finale potrebbe essere annunciata il 3 febbraio, durante la presentazione dei risultati fiscali.

Attualmente, Nissan detiene una quota del 24% in Mitsubishi, mentre Renault possiede il 15% delle azioni di Nissan. Questo scenario complesso potrebbe influenzare i progetti futuri, ma è probabile che i piani già avviati, come il crossover basato sulla Leaf, continuino a essere sviluppati.

Strategie per il mercato delle zero emissioni

Il crossover elettrico rappresenta una mossa strategica per Mitsubishi, che punta a incrementare le vendite di veicoli a zero emissioni. Con l’attenzione crescente verso la sostenibilità e la mobilità elettrica, Mitsubishi si prepara a competere in un mercato in rapida evoluzione, dove l’innovazione e l’efficienza energetica sono fondamentali.

In conclusione, il 2026 potrebbe segnare un nuovo inizio per Mitsubishi, con l’introduzione di modelli che rispondono alle esigenze di un pubblico sempre più attento all’ambiente. La casa giapponese è pronta a sfidare le convenzioni e a posizionarsi come un attore chiave nel panorama automobilistico elettrico.