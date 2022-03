Mobilize Limo: design, motore e autonomia

La Mobilize Limo fa parte del nuovo marchio del gruppo Renault e ha le stesse specifiche tecniche della Megane elettrica. Con un’autonomia dichiarata di 450 km, sarà lanciata nel 2022. Ecco le caratteristiche essenziali di questa nuova vettura.

Motore e prestazioni della Mobilize Limo

Il motore della berlina elettrica Mobilize sviluppa 110 kW, o 150 cavalli, e 220 Nm di coppia. La guida è gestita tramite tre modalità di guida e tre livelli di rigenerazione.

Autonomia, batteria e ricarica

Basata in parte sull’architettura della nuovissima auto elettrica Renault Megane, la Mobilize Limo ha una batteria da 60 kWh. Questo fornisce una gamma di 450 km, al fine di soddisfare le esigenze dei professionisti del trasporto.

È compatibile con tutte le stazioni di ricarica. La Limo può recuperare l’equivalente di 250 chilometri in 40 minuti di ricarica in una stazione di ricarica rapida.

Uscita e prezzo della Mobilize Limo

La Limo si rivolge esclusivamente a professionisti, autisti VTC, taxi e aziende di trasporto. Viene fornita con servizi specifici.

La gestione dei contratti dipenderà da RCI Bank and Services, con la possibilità di scegliere il chilometraggio e la durata. Sarà simile a una LOA per i professionisti, ma saranno disponibili anche contratti occasionali. Il prezzo non è ancora noto.

