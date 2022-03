Nio ES8: le caratteristiche essenziali nel dettaglio

Il Nio ES8 è un grande SUV 100% elettrico dalla Cina, disponibile dal 2021 in Europa, dove è stato lanciato in Norvegia. Ecco alcune caratteristiche essenziali.

Caratteristiche del Nio ES8

Con una lunghezza di oltre 5 metri, l’ES8 è un grande SUV 100% elettrico.

Disponibile nelle versioni a 6 e 7 posti, si posiziona come uno dei principali concorrenti della Tesla Model X. Configurato con trazione integrale, il Nio ES8 ha due motori elettrici. Il primo è situato nella parte anteriore e sviluppa 160 kW, mentre il secondo, integrato nell’asse posteriore, sviluppa 240 kW.

Combinati, questi due motori offrono fino a 400 kW di potenza e 725 Nm di coppia. Ciò dà una velocità massima di 200 km/h e un tempo da 0 a 100 km/h di 4,9 secondi.

Batteria e autonomia di Nio ES8

L’ES8 è disponibile in due configurazioni di batterie:

75 kWh con un’autonomia di 375 km nel ciclo WLTP

100 kWh per un’autonomia fino a 500 km WLTP

Per quanto riguarda la ricarica, le informazioni fornite dal produttore non sono chiare. Nella ricarica veloce DC, sarebbe possibile aumentare la potenza fino a 120 kW. Per AC, la performance non è stata indicata.

Va notato che Nio si distingue dai suoi concorrenti per le sue stazioni di scambio di batterie.

Ampiamente utilizzate in Cina, saranno gradualmente distribuite in Europa, a partire dalla Norvegia.

Uscita e prezzo del Nio ES8

Per il momento, l’ES8 è riservato al solo mercato norvegese, dove è venduto a partire da 519.000 corone norvegesi nella sua configurazione di base, l’equivalente di 53.000 euro.

La data della sua uscita in Italia non è ancora stata annunciata.

Lo scambio di batterie: come funziona

Nio sta premendo sull’acceleratore: il marchio ha ormai più di 800 stazioni di scambio di batterie in Cina! Per promuovere lo sviluppo delle sue auto elettriche, ha creato una rete di infrastrutture particolarmente esotica: le Power Swap Stations permettono alle auto elettriche del marchio di scambiare la loro batteria con un’unità completamente ricaricata in pochi minuti.

Fiducioso nella sua soluzione innovativa, il marchio ha annunciato nell’ultimo anno una rapida espansione della sua rete. Nio ha recentemente annunciato il funzionamento di 828 stazioni in Cina. Alla fine dell’anno, il produttore ha premuto l’acceleratore con quasi tre aperture al giorno da Natale.