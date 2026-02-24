Modellini auto e novità 1/18: guida ai modelli e alle serie da collezione

Questa panoramica raccoglie le informazioni essenziali su una selezione di modellini auto disponibili in diverse scale, con un’attenzione particolare alla scala 1/18 e ad alcuni pezzi in scala 1/64. L’elenco comprende repliche storiche, vetture da competizione e uscite recenti, includendo dettagli su edizioni limitate, materiali e alcune referenze prodotto.

Il catalogo è variegato: dai classici Porsche e Ferrari ai pick-up e alle auto da NASCAR, fino a diorami e set giocattolo per collezionisti e appassionati. Nel testo seguente troverai sezioni dedicate ai modelli storici, ai veicoli da corsa e alle novità in resina e Whitebox, con approfondimenti su caratteristiche e particolarità di ogni gruppo.

Modelli storici e repliche iconiche

Tra le repliche che evocano epoche diverse emergono modelli come la 911 930 RUF BTR Coupé 1986, la 911 Carrera RSR 3.0 Coupé Team Aurora Racing n°74 1974 e la 935/78 3.2L Turbo Team Martini Racing 1978. Questi pezzi ripropongono estetiche e livree da competizione: il richiamo all’era d’oro delle corse è evidente nella cura dei dettagli e nelle rifiniture. Inoltre sono presenti riproduzioni di veicoli d’epoca come il Charger n°01 1969 – General Lee reso celebre dalla serie “The Dukes of Hazzard” e il W925 Tractor Truck 3-assi 1970, che mostrano l’interesse per veicoli non solo sportivi ma anche culturali.

Dettagli di riproduzione e materiali

I modelli storici spesso impiegano materiali come resina o metallo pressofuso, a seconda della scala e della linea produttiva. Alcune edizioni includono accessori quali vetrine o showcase: ad esempio il Daytona SP3 open roof 2026 viene proposto con vetrina, pensato per la conservazione e l’esposizione. Le edizioni limitate, come certe proposte di Ferrari SF90 XX Stradale Spider 2026 in 1/18, enfatizzano elementi come freni neri e finiture speciali, spesso numerate per collezionisti.

Vetture da competizione e repliche NASCAR

La selezione include numerose repliche da gara: spiccano la AMG GT3 EVO 6.2L V8 Team GMR n°130, vincitrice della FIA GT World Cup Macau 2026 con Maro Engel, e la moderna 911 992-2 GT3 Andial livery n°3 Coupé 2026. Per gli appassionati di NASCAR, sono presenti diverse riproduzioni in livery ufficiali, come la Camry Team JGR n°11 NASCAR Cup Series 2026 Denny Hamlin, la Mustang Team Penske n°12 NASCAR Cup Series 2026 Ryan Blaney e altre carrozzerie di nomi noti quali Hendrick Motorsports e Trackhouse. Questi modelli riproducono le grafiche di stagione e i numeri di gara originali.

Serie, piloti e riferimenti

È importante osservare che molte riproduzioni fanno riferimento a stagioni e piloti precisi: tra gli esempi, la Camaro ZL1 Team Hendrick Motorsports n°24 2026 Kyle Larson e la Camry Team Legacy Motor Club n°84 2026 Jimmie Johnson. Il collezionista interessato a ricostruire una galleria tematica troverà quindi modelli coerenti per anno e livrea, utili anche per chi segue la storia recente delle competizioni automobilistiche.

Pick-up, fuoristrada, nuove uscite e linee Whitebox

Oltre alle sportive e alle vetture da gara, il catalogo include pick-up e fuoristrada: tra questi il Land Cruiser LC79 pick-up UN MINUSCA 2014, il Hilux pick-up n°D3 Rally Rustenburg 1995 e la Silverado Cateye SS single cab pick-up 2006. Per gli amanti delle vetture quotidiane, la linea Whitebox propone modelli come la Golf MKI 1974, la Citroën Mehari 1970, la Civic 1972 e una serie di berline e cabriolet d’epoca. Queste proposte Whitebox offrono un buon equilibrio tra dettaglio e prezzo per collezionisti e hobbisti.

Infine, le novità e le uscite in scala 1/18 includono pezzi come la SF90 XX Stradale Spider 2026 in edizione limitata (50 pezzi) con finiture speciali in resina. Alcuni diorami e set giocattolo completano l’offerta: tra questi, le serie Go Gears Extreme comprendono varie configurazioni di lancio e anelli con più auto incluse, pensate sia per il gioco che per l’esposizione.

Come scegliere in base alla scala e all’uso

La scelta tra 1/18, 1/64 o altre scale dipende dall’obiettivo: esposizione dettagliata, gioco o ricostruzione di collezioni tematiche. I modelli in resina spesso privilegiano dettagli raffinati, mentre le linee Whitebox sono ideali per ampliare rapidamente una collezione con soggetti variegati. Considerare vetrine e showcase può valorizzare la conservazione, specie per edizioni limitate e pezzi numerati.