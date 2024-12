Introduzione delle nuove sanzioni per il parcheggio abusivo

Con l’entrata in vigore della legge n. 177/2024, il Codice della Strada ha subito importanti modifiche per garantire una maggiore tutela dei diritti delle persone con disabilità. Tra le novità più significative vi è l’inasprimento delle sanzioni per chi occupa abusivamente i parcheggi riservati ai disabili. Le multe, che attualmente oscillano tra 165 e 660 euro, verranno raddoppiate a partire dal , portando l’importo minimo a 330 euro per le autovetture. Questa misura si propone di scoraggiare comportamenti scorretti e di garantire il rispetto degli spazi riservati.

Parcheggio gratuito per i veicoli al servizio di disabili

Un’altra importante novità riguarda la possibilità per i veicoli al servizio di persone con disabilità di sostare gratuitamente nelle aree di sosta a pagamento, come le strisce blu. Fino ad oggi, era necessario verificare l’indisponibilità degli stalli riservati, ma con la nuova formulazione dell’articolo 188 comma 3-bis, i disabili potranno parcheggiare senza ulteriori verifiche. Questa modifica rappresenta un passo avanti significativo nella semplificazione della mobilità per le persone con disabilità, permettendo loro di accedere più facilmente ai servizi e alle strutture pubbliche.

Accessibilità e sicurezza per le persone con disabilità visiva

In aggiunta alle misure sopra citate, la riforma prevede anche miglioramenti per la mobilità delle persone con disabilità visiva. Gli attraversamenti pedonali semaforizzati saranno dotati di segnalazioni acustiche per indicare lo stato delle luci e di guide tattili per facilitare l’orientamento. Queste innovazioni sono fondamentali per garantire una maggiore sicurezza e autonomia a chi ha difficoltà visive, contribuendo a una mobilità più inclusiva e sicura per tutti.