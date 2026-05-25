Monaco e il futuro elettrico: Gen4, strategie e il ruolo di Citroën

A Monaco la Formula E ribalta il concetto tradizionale di motorsport: meno rumore, più gestione energetica e una Gen4 che preannuncia una nuova era

Il Gran Premio di Monaco ha offerto, anche quest’anno, uno spettacolo che parla meno di decibel e più di dati: il Monaco E‑Prix è diventato un vero e proprio laboratorio a cielo aperto per la mobilità elettrica. Nel Principato, dove gli yacht e gli hotel storici fanno da sfondo, le monoposto elettriche si muovono tra barriere vicinissime e curve strette, mettendo alla prova non solo la velocità pura ma soprattutto la gestione energetica e l’efficienza aerodinamica. Questa trasformazione rende ogni sorpasso e ogni scelta in gara il risultato di calcoli, simulazioni e scelte precise.

All’interno dei box il ritmo è meno rumoroso ma più intenso: monitor colmi di telemetria, squadre con ingegneri che lavorano da remoto e strategie che si costruiscono in tempo reale. Per i team come Citroën inserita nel programma Stellantis, Montecarlo non è soltanto una vetrina di immagine ma anche un banco di prova per trasferire know‑how dalla pista alle vetture di serie. Su questo sfondo si staglia la prossima evoluzione tecnica della categoria: la Gen4, che promette di cambiare il modo di concepire le gare elettriche.

Il circuito di Montecarlo come banco tecnologico

Il tracciato cittadino mette a nudo le esigenze specifiche della Formula E: carreggiate strette, margini di errore minimi e continui cambi di aderenza. In questo contesto la capacità di conservare energia e di leggere la gara giro dopo giro diventa centrale. La combinazione tra degrado gomme, condizioni dell’asfalto e traffico nelle fasi di gara costringe i team a strategie dinamiche: attaccare troppo presto può compromettere la fase finale, mentre una gestione conservativa può restituire nei giri conclusivi un vantaggio decisivo. È qui che emerge la differenza tra corsa tradizionale e competizione elettrica: la vittoria passa per l’efficienza.

Strategia e telemetria: il motorsport dietro lo schermo

Dietro le quinte la gara si gioca anche su server e monitor: squadre con ingegneri collegati da remoto analizzano simulazioni e aggiornano modelli in tempo reale per ottimizzare la strategia energetica. Nel box di Citroën il clima è di concentrazione assoluta, con un flusso costante di dati su consumo, recupero e comportamento dell’assetto. L’approccio digitale non sostituisce il pilota, ma lo dota di informazioni precise: conoscere la finestra ottimale di utilizzo delle gomme o il momento giusto per spingere può fare la differenza fra un podio e un ritiro.

La Gen4: numeri e rivoluzione tecnica

La Gen4 rappresenta il passo avanti più evidente della serie: progettata per essere più potente e strategica, porta con sé caratteristiche che cambieranno le dinamiche di gara. Tra i dati salienti c’è la trazione integrale permanente e una potenza complessiva che supera i 600 kW, distribuita tra unità anteriore e posteriore. La velocità di punta indicata tocca i 335 km/h, ma il vero cambio di paradigma riguarda il recupero energetico: in frenata la Gen4 è in grado di rigenerare fino a 700 kW, un valore che ridefinisce le possibilità di gestione delle fasi di gara.

Qualifica e gara: due setup diversi

La nuova generazione introdurrà anche una gestione più sofisticata dell’aerodinamica: assetti ad alto carico per la qualifica, con l’obiettivo di massimizzare il grip sul giro secco, e setup a basso carico in gara per ridurre la resistenza e migliorare l’efficienza. Questo approccio rende ancora più strategica la differenza tra il lavoro nel weekend e la lettura dell’E‑Prix: non si tratta soltanto di andare forte, ma di scegliere il compromesso giusto in funzione dell’energia disponibile e della pista.

Volti, pressione e il senso di correre a Montecarlo

Tra i protagonisti del paddock spiccano figure come la development driver Doriane Pin, coinvolta nello sviluppo della Gen4, e ospiti d’eccezione come David Coulthard, che ha contribuito a mostrare le potenzialità della nuova vettura. Per Citroën il weekend monegasco ha un valore simbolico anche sotto il profilo commerciale: la gara di casa mette in gioco relazioni con sponsor e partner e aumenta la pressione sul team. Per questo oltre al lavoro tecnico serve lucidità mentale: gestire ospiti, aspettative e imprevisti è parte integrante del successo sportivo e mediatico.

Monaco come ponte tra pista e strada

Il risultato ultimo di queste sperimentazioni è il trasferimento di soluzioni alla produzione di serie: efficienza, recupero energetico e ottimizzazione aerodinamica sono ambiti che possono tradursi in benefici concreti per le auto commerciali. A Monaco la Formula E non cancella il passato del motorsport, ma riscrive le priorità: meno rumore, più precisione e una nuova estetica di competizione che guarda con decisione verso il futuro elettrico.