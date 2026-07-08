Mondiali 2026: le sfide dei quarti di finale e le emozioni degli ottavi

I Mondiali 2026 entrano nel vivo con i quarti di finale. Francia e Marocco, Spagna e Belgio, Norvegia e Inghilterra, Argentina e Svizzera si sfideranno per un posto in semifinale. Scopri le emozioni delle partite degli ottavi e le squadre pronte a sfidarsi.

I Mondiali 2026 sono giunti a un punto cruciale, con solo otto squadre rimaste in lizza per il titolo. Tra queste, sei europee, una africana e l’Argentina, campione in carica, si sfideranno nei quarti di finale, che si terranno negli Stati Uniti tra il 9 e il 12 luglio. Le partite promettono di essere intense e ricche di emozioni, con squadre che hanno già dimostrato il loro valore nei turni precedenti.

Tra le partite più attese c’è sicuramente Francia-Marocco, in programma a Boston il 9 luglio alle 22 italiane. La Francia, guidata dal talento di Kylian Mbappé, ha superato Svezia e Paraguay grazie a una rete decisiva del suo giocatore più rappresentativo. Il Marocco, invece, ha eliminato Olanda e Canada con un netto 3-0, dimostrando una grande organizzazione e aggressività in campo. La partita promette di essere equilibrata, con la Francia favorita per la profondità del suo rosa, ma il Marocco ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque.

Spagna-Belgio: un confronto di stili

Un’altra partita che promette di essere avvincente è Spagna-Belgio, in programma a Los Angeles il 10 luglio alle 21 italiane. La Spagna, nota per il suo possesso palla e il gioco di squadra, si è qualificata dopo aver eliminato Austria e Portogallo. Il Belgio, invece, ha superato il Senegal e gli Stati Uniti con un netto 4-1, dimostrando una grande fisicità e verticalità. La partita sarà un confronto di stili, con la Spagna che punta sul palleggio e il Belgio che cerca di sfruttare la velocità e la forza fisica.

Norvegia-Inghilterra: la sfida nordica

La partita tra Norvegia e Inghilterra, in programma a Miami l’11 luglio alle 23 italiane, promette di essere una delle più emozionanti. La Norvegia, guidata da giocatori come Erling Haaland, ha dimostrato di essere una squadra pericolosa, mentre l’Inghilterra, con il suo attacco potente, sarà una sfida difficile. La partita sarà un test importante per entrambe le squadre, che cercano di dimostrare il loro valore a livello internazionale.

Argentina-Svizzera: la rimonta miracolosa

L’Argentina ha vissuto una delle partite più emozionanti degli ottavi di finale, rimontando l’Egitto da 0-2 a 3-2 al 92′. Leo Messi, che aveva sbagliato un rigore, è stato decisivo con una rete al 92′, scatenando la gioia dei tifosi argentini. La Svizzera, invece, ha battuto la Colombia ai rigori dopo un pareggio per 0-0 al 120′, conquistando l’accesso ai quarti di finale. La partita tra Argentina e Svizzera, in programma a Kansas City il 12 luglio alle 3 italiane, promette di essere una sfida avvincente, con l’Argentina che cerca di difendere il suo titolo e la Svizzera che vuole dimostrare di essere una squadra da non sottovalutare.

I Mondiali 2026 continuano a riservare sorprese e emozioni, con partite che promettono di essere intense e ricche di colpi di scena. Le squadre rimaste in lizza hanno dimostrato di essere pronte a tutto per conquistare il titolo, e i quarti di finale saranno un test importante per tutte loro.