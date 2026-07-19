Mondiali 2026: l’Inghilterra batte la Francia e conquista il terzo posto

Una partita incredibile ha visto l'Inghilterra trionfare sulla Francia 6-4 nella finalina dei Mondiali 2026, con Saka autore di una tripletta e Mbappé che ha raggiunto un record storico.

In una partita che ha tenuto con il fiato sospeso milioni di tifosi, l’Inghilterra ha battuto la Francia 6-4 nella finalina dei Mondiali 2026 conquistando il terzo posto. Una sfida ricca di emozioni, con Saka autore di una tripletta e Mbappé che ha raggiunto un record storico.

Un primo tempo dominato dall’Inghilterra

Il primo tempo ha visto un dominio assoluto dell’Inghilterra, che ha chiuso il primo tempo sul 4-0. Il primo gol è arrivato dopo solo tre minuti, con Declan Rice che ha trasformato un intercetto in un gol spettacolare. Poco dopo, Konsa ha raddoppiato con un colpo di testa su angolo di Rice. La doppietta di Saka ha chiuso il primo tempo, con gli inglesi che hanno dimostrato una superiorità netta.

La rimonta della Francia nel secondo tempo

Nel secondo tempo, la Francia ha mostrato un volto completamente diverso. Con quattro cambi all’intervallo, tra cui l’ingresso di BarcolaDembélé e Upamecano i Bleus hanno iniziato a recuperare. Mbappé ha aperto le danze con un gol dopo soli tre minuti dalla ripresa, seguito da Barcola e da un’altra rete di Mbappé, che ha raggiunto quota 10 gol in questo Mondiale, superando Leo Messi nella classifica dei marcatori.

I momenti salienti del secondo tempo

La partita ha visto diversi momenti salienti, con Saka che ha segnato su rigore il 5-3 e Dembélé che ha accorciato le distanze al 5-4. Nel finale, Bellingham ha chiuso i giochi con un gol spettacolare, fissando il risultato sul 6-4.

Didier Deschamps saluta con le lacrime

Una partita che ha visto anche l’addio di Didier Deschamps dalla panchina della Francia. Il tecnico, commosso, ha parlato della sua esperienza con la nazionale francese, definendola l’esperienza più bella. Deschamps ha espresso la sua gratitudine per i messaggi ricevuti e ha augurato alla squadra di continuare a raggiungere successi.

Mbappé raggiunge un record storico

Con la sua doppietta, Kylian Mbappé ha raggiunto un traguardo storico, diventando il miglior marcatore di sempre dei Mondiali con 22 gol. Un record che lo pone al di sopra di Leo Messi che ha segnato 21 gol in carriera nei Mondiali.

Una partita indimenticabile, che ha visto l’Inghilterra trionfare e Mbappé scrivere un’altra pagina di storia del calcio.