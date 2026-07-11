Mondiali 2026: orario, tv e streaming per Norvegia-Inghilterra

La sfida tra Norvegia e Inghilterra ai quarti di finale del Mondiale 2026 promette emozioni. Scopri dove vedere la partita in tv e streaming.

Il cammino della Norvegia al Mondiale 2026 è stato finora straordinario. Dopo 28 anni di assenza, la squadra scandinava è tornata a calcare i campi internazionali con una grinta inaspettata. La loro performance, quasi perfetta, ha attirato l’attenzione di tutto il mondo. Di fronte a loro, l’Inghilterra, una delle squadre più storiche del calcio mondiale, pronta a difendere il proprio onore.

La partita tra Norvegia e Inghilterra si preannuncia come uno degli scontri più avvincenti dei quarti di finale. Con giocatori del calibro di Erling Haaland e Harry Kane in campo, gli spettatori possono aspettarsi un match ricco di gol e suspense.

Dove vedere Norvegia-Inghilterra in tv e streaming

Per gli appassionati italiani, la partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e su Rai. Gli abbonati a DAZN potranno seguire l’incontro in streaming, mentre chi preferisce la televisione tradizionale potrà sintonizzarsi sui canali Rai. Inoltre, la partita sarà disponibile anche su RaiPlay per chi desidera guardarla in streaming gratuito.

L’incontro è previsto per sabato 11 luglio alle ore 23:00. Per chi si trova all’estero, è possibile utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per accedere ai servizi di streaming italiani. Servizi come NordVPN offrono connessioni sicure e affidabili per godersi la partita senza problemi.

Il tabellone dei quarti di finale

Il Mondiale 2026 è entrato nella fase cruciale con i quarti di finale. Oltre a Norvegia e Inghilterra, altre squadre si contendono il passaggio alle semifinali. La Francia, dopo una vittoria contro il Marocco, si prepara ad affrontare la Spagna, che ha superato il Belgio. Anche l’Argentina e la Svizzera si sfideranno per un posto in semifinale.

Il calendario delle partite è intenso e ricco di emozioni. Le semifinali sono previste per il 14 e il 15 luglio, mentre la finale per il terzo posto si terrà il 18 luglio a Miami. La grande finale, invece, si disputerà il 19 luglio al MetLife Stadium di New York, con il fuso orario italiano che vedrà il calcio d’inizio alle ore 21:00.

Le altre partite dei quarti di finale

Oltre a Norvegia-Inghilterra, i quarti di finale includono altre partite di grande interesse. Domenica 12 luglio, alle ore 3:00, l’Argentina affronterà la Svizzera. Entrambe le squadre hanno dimostrato grande determinazione e talento, rendendo questo incontro particolarmente atteso.

Le semifinali vedranno la Francia sfidare la Spagna il 14 luglio, mentre la seconda semifinale si terrà il 15 luglio ad Atlanta. La finale per il terzo posto si giocherà a Miami il 18 luglio, mentre la finale assoluta si terrà a New York il 19 luglio.

Come seguire il Mondiale 2026

Per chi desidera seguire tutte le partite del Mondiale 2026, DAZN offre la possibilità di guardare tutte le 104 partite in streaming. Inoltre, alcune partite saranno trasmesse in chiaro su Rai e disponibili su RaiPlay. Per chi è all’estero, l’uso di una VPN è consigliato per accedere ai servizi di streaming italiani.

La programmazione calcistica quotidiana offre una vasta scelta di eventi trasmessi in diretta sui canali televisivi e sulle piattaforme di streaming. Chi segue costantemente queste statistiche sportive esamina di frequente anche i servizi e le interfacce di registrazione messe a disposizione dai principali operatori del settore ludico.

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