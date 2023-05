Yamaha torna con il suo NEO 2023. Poco più di un anno fa, Yamaha è entrata ufficialmente nel mercato europeo delle due ruote elettriche presentando la versione definitiva del suo primo modello di scooter elettrico, il NEO.

Yamaha NEO 2023: caratteristiche, design, motori

Lo scooter elettrico NEO’s era una revisione del modello a combustione interna Neo, precedentemente noto come ciclomotore, ed era equivalente in termini di prestazioni con il suo motore elettrico brushless integrato nella ruota posteriore e in grado di erogare fino a 3,4 CV e 136 Nm di coppia a una velocità limitata, per definizione, a 45 km/h.

Il NEO ha anche introdotto una batteria rimovibile agli ioni di litio da 50,4V/19,2Ah che garantisce un’autonomia di 37 km in modalità standard. È possibile aggiungere una seconda batteria, mentre il tempo di ricarica per ogni componente è dichiarato essere di 8 ore con una presa di corrente domestica.

Il piccolo scooter urbano è stato dotato di un look sinuoso per attirare i giovani urbani per i loro spostamenti quotidiani.

In arrivo nei concessionari nell’estate del 2022, lo Yamaha NEO’s tornerà in auge questa primavera con una nuova e più luminosa livrea turchese.

Questo modello 2023 offre ora un pacchetto a doppia batteria con una serie limitata “dual battery”, per un prezzo che aumenta solo del 12%. Lanciato a 3.199 euro lo scorso anno, lo scooter elettrico del marchio con tre diapason viene ora offerto a partire da 3.599 euro. Per la seconda batteria si dovrà pagare un supplemento di 720 euro.

Si attende ancora il suo fratello maggiore, l’equivalente 125 derivato dal concept E01.

Caratteristiche tecniche dello scooter elettrico Yamaha NEO 2023

Motore: motore sincrono trifase con eccitazione

Potenza nominale: 2,3 kW / 424 giri/min.

Potenza massima: 2,5 kW (3,4 CV) a 400 giri/min.

Coppia massima: 136,0 Nm (13,9 kgf-m) a 50 giri/min.

Tipo di batteria: ioni di litio

Tensione e capacità della batteria: 50,4 V, 19,2 Ah (5 h)

Numero totale di batterie installate: 1

Numero massimo di batterie: 2

Montaggio della batteria: rimovibile

Autonomia (categoria WMTC 1): 37 km

Autonomia, modalità Eco (categoria WMTC 1): 38,5 km

Peso della batteria: 8,0 kg

Dimensioni della batteria: 360 x 215 x 105 mm (L x P x A)

Consumo di energia (categoria WMTC 1): 31 Wh/km

Tipo di caricatore: caricatore da parete da 220 V CA; uscita 58,8 V, 3 A

Tempo di ricarica (0-100%): 8 ore

Tempo di ricarica (20-80%): 4 ore

Telaio: Telaio aperto (sottopelle)

Angolo della rotella: 25°30′.

Rotelle: 84 mm

Sospensione anteriore: Forcella telescopica

Escursione anteriore: 90 mm

Sospensione posteriore: Forcellone

Escursione posteriore: 80 mm

Freno anteriore : Freno a disco idraulico

Freno posteriore: Freno a tamburo

Diametro disco freno anteriore: 200 mm

Pneumatico anteriore: 110-70-13M/C 48P Tubeless

Pneumatico posteriore: 130-70-13M/C 63P Tubeless

Lunghezza totale: 1875 mm

Larghezza complessiva: 695 mm

Altezza complessiva: 1120 mm

Altezza sella: 795 mm

Interasse: 1.305 mm

Altezza minima da terra: 135 mm

Peso del veicolo (senza batteria): 90 kg

