Il ritorno del Ferrari Challenge a Monza

Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe si prepara a tornare all’Autodromo Nazionale di Monza, un evento atteso da tutti gli appassionati di motorsport. Dopo quattro anni di assenza, il prestigioso monomarca della casa di Maranello riporta le sue emozioni nel celebre “Tempio della Velocità”. La 33esima edizione promette di essere un grande spettacolo, con 72 piloti provenienti da 22 Paesi, tutti pronti a sfidarsi a bordo delle potenti Ferrari 296 Challenge.

Programma dell’evento

Le attività in pista inizieranno giovedì 27 e venerdì 28 marzo, con sessioni di test e prove libere che si svolgeranno dalle 9 alle 18. Sabato 29 marzo, le qualifiche si terranno al mattino, seguite nel pomeriggio dalle prime tre gare del weekend. Ogni gara avrà una durata di 30 minuti più un giro, con le categorie in competizione che includeranno la Coppa Shell Am, il Trofeo Pirelli e il Trofeo Pirelli Am.

Accesso e informazioni per il pubblico

L’ingresso per gli spettatori sarà gratuito, un’opportunità imperdibile per vivere l’emozione delle gare dal vivo. Tuttavia, l’accesso al paddock sarà riservato esclusivamente a clienti e ospiti Ferrari. Per coloro che arriveranno in auto o moto, saranno disponibili i parcheggi P8 e P9, con tariffe giornaliere di 15 euro per le auto, 5 euro per le moto e 30 euro per minibus e autobus. Il pagamento potrà essere effettuato direttamente in loco.

Dettagli per le persone con disabilità

È importante sottolineare che l’evento sarà accessibile anche alle persone con disabilità. Queste ultime potranno accedere alla sala 112 del Building Hospitality e usufruire di un’area di parcheggio dedicata nei pressi del Monza Circuit Shop, situato vicino alla statua di Juan Manuel Fangio. Questo dimostra l’impegno degli organizzatori nel garantire un’esperienza inclusiva per tutti.