Triumph ha mostrato le immagini della Tiger 800 la sportiva crossover con cui il marchio britannico punta ad inserirsi in un mercato agguerrito con tante altre valide alternative, riuscendo a mantenere gli ingredienti che hanno reso la casa motociclistica famosa ed apprezzata da molti appassionati.

LEGGI ANCHE: Yamaha svela le novità per il 2025, un cambio epocale

Triumph Tiger 800: le caratteristiche

La Triumph Tiger 800 ha un look da Crossover-Sportiva, si capisce immediatamente che ha una doppia anima sportiva ma allo stesso tempo turistica. Le due situazioni si fondo benissimo in una moto che è molto bella esteticamete, particolarmente nel color giallo che si evince dalla foto di copertina.

Il motore è naturalmente un 3 cilindri, quello della Street Triple 765 modificato per fornire un’erogazione diversa, capace di fornire coppia e potenza lungo i medi ed alti regimi, i cavalli sono 115 e si hanno a 10.715 giri/minuto mentre il valore di coppia è di 84 Nm a 8.500 giri/minuto.

Per la sicurezza non mancano ABS e Traction Control, quest’ultimo disinseribile e tre modalità di guida Rain, Road e Sport. Il cambio è a 6 rapporti con quickshifter bi-direzionale, attivo quindi sia in salita che in scalata di marcia.

LEGGI ANCHE: Ducati e Riello UPS, una partnership tecnologica per il futuro

Prezzo altamente competitivo

La nuova Tiger 800 è in vendita presso i rivenditori ufficiali del brand ad un prezzo di partenza di 11.995 euro. Una cifra in linea con le competitor, forse anche leggermente più bassa.

Si ha una moto che permette di affrontare i viaggi in spensieratezza – il pieno garantisce 400 km di autonomia – la tecnologia di bordo non manca ed inoltre si ha un ottimo impianto frenante con pinza flottante a 4 pistoncini all’anteriore e singola al posteriore, entrambe griffate Triumph.

Sa essere sportiva e turistica, in una sola parola è una moto totale adatta per chi da una due ruote ricerca tutto, naturalmente nel limite del possibile.