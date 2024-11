Triumph si prepara al nuovo anno mostrando la versione 2025 della 660 naked di fascia media, unica sul mercato ad adottare un motore tre cilindri, propulsore tipico della casa di Hinckley in un segmento dove le altre competitor montano un bicilindrico parallelo. Vediamo quali sono le novità di questo aggiornamento.

LEGGI ANCHE: Ducati presenta la versione 2025 del Multistrada V4

Triumph 660: ora più tecnologica e sicura

La 660 porta in dote nuovi colori e nuove grafiche, con cui è possibile configurarla, la versione in copertina infatti è la Trident in colorazione Cosmic Yellow. Ma il vero cambiamento non è a livello di carrozzeria.

Infatti è il cervello elettronico che è stato modificato dagli ingegneri dato che ora gode di ABS, obbligatorio di serie, controllo di trazione con funzione cornering, cambio elettronico e cruise control. Tecnologie disponibili di serie.

I riding mode vedono un’aggiunta ai già presenti Road e Rain, il terzo e neo assoluto è Sport che fornisce quando scelto un carattere più grintoso al motore, da sfruttare rigorosamente su strade tutte curve e con condizioni climatiche adatte.

E’ pur sempre una naked di conseguenza l’impostazione non è sportiva ma buttarla in curva con la modalità sport fornisce un bell’appagamento.

Dal punto di vista tecnico il telaio è di tipo tubolare in acciaio con forcella rovesciata Showa “Big Piston” e al posteriore dotata di un monoammortizzatore Showa con regolazione del precarico.

I freni sono Nissin con dischi da 310 all’anteriore ed il motore sviluppa 81 cavalli a 10.250 giri/minuto e 64 Nm di coppia a 6.250 giri.

LEGGI ANCHE: Langen Lightspeed LS12, nuovo progetto del costruttore britannico

Il prezzo resta invariato

In un mercato dove le case alzano, seppur di poco i prezzi, rispetto ai modelli 2024 Triumph sceglie di andare controcorrente, facendo pagare la nuova 660 lo stesso prezzo della 2024 da nuova, ovvero 8.395 euro.

Sarà nelle concessionarie ufficiali a partire dal prossimo dicembre con le colorazioni Cobalt Blue e Diablo Red, oltre al già citato Cosmic Yellow. Ci sarà anche una colorazione Jet Black che arriverà prossimamente.