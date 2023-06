Moto GP Germania, vittoria di Martin. Bagnaia deve cedere il passo

Si è concluso con un finale non senza colpi di scena, il Gran Premio della Germania che è stato disputato nel circuito di Sachsenring. A vincere è stato il pilota della Ducati, Jorge Martin. Alle spalle troviamo Francesco “Pecco” Bagnaia, che ha dovuto alla fine cedere il passo allo spagnolo dopo aver dominato nelle qualifiche. Al terzo posto invece c’è Zarco, mentre Marini è quinto.

Moto GP Germania, la classifica finale

Di seguito vediamo qual è la classifica finale del Gran Premio:

J. MARTIN 40:52.449 F. BAGNAIA +0.064 J. ZARCO +7.013 M. BEZZECCHI +8.430 L. MARINI +11.679 J. MILLER +11.904 A. MARQUEZ +14.040 E. BASTIANINI +14.859 F. DI GIANNANTONIO +17.061 M. OLIVEIRA +19.648

La moto di Vinales deve rientrare ai box

Nel frattempo va segnalato che per Maverick Vinales questo weekend non è stato propriamente esaltante. La moto del pilota dell’Aprilia è stata costretta a rientrare a seguito di alcuni problemi. Anche il pilota sudafricano Brad Binder deve affrontare un problema non da poco. Dopo la caduta, si è recato ad un centro medico, pare per via di un problema accusato ad una gamba.