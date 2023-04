Moto GP, la situazione nel Mondiale in attesa di Jerez

La Moto GP manda in archivio il terzo gran premio della stagione: il prossimo appuntamento a fine aprile in Spagna, presso il circuito di Jerez de la Frontera.

Nell’ultimo Gran Premio Red Bull delle Americhe, sono state tante le sorprese e diverse le cadute. La classifica Mondiale dei piloti di Moto GP però conferma Marco Bezzecchi in vetta. A trionfare Alex Rins in sella alla sua Honda mentre il favorito e vincitore della Tissot Sprint, il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia, cadeva con la sua Ducati, proprio a seguito della pressione esercitata alle sue spalle dallo spagnolo.

Moto GP, la classifica Mondiale dopo Austin

Alex Rins, grazie al trionfo in Texas, incamera 34 punti e sale al terzo posto in classifica generale. Conferma in vetta per l’italiano Marco Bezzecchi del VR46 Racing Ducati, grazie al duplice sesto posto sia sabato che domenica. Sale a quota 64 punti. Secondo invece Pecco Bagnaia, indietro di 11 punti, a quota 53.

Quarto posto in gara Domenica per Maverick Viñales del team Aprilia Racing, dopo essere rimasto fuori dalla zona punti nella Tissot Sprint. Il pilota spagnolo è quarto anche in classifica generale di Moto GP, con una sola lunghezza di vantaggio su Johann Zarco del team Pramac.

Sesta posizione per il fratello di Valentino Rossi, Luca Marini del VR46 Racing Team, uno dei grandi protagonisti nello scorso week end delle Americhe, grazie alla settima posizione nella Tissot Sprint e al secondo posto nella corsa di Domenica. Per lui 23 punti, per un computo totale di 38 in classifica generale. A seguire il campione del mondo del 2021, Fabio Quartararo su Yamaha, settimo a quota 34 punti, caduto nella Tissot Sprint ma terzo nella gara domenicale.

Guardando al calendario 2023, il prossimo appuntamento e quarta prova del Mondiale, è il Gran Premio di Spagna, in programma il 30 aprile sul tracciato di Jerez de la Frontera. Ecco la top ten dei piloti di Moto GP, con la classifica aggiornata dopo le prime tre prove iridate:

1. Marco Bezzecchi (Ducati) 64

2. Francesco Bagnaia (Ducati) 53

3. Alex Rins (Honda) 47

4. Maverick Vinales (Aprilia) 45

5. Johann Zarco (Ducati) 44

6. Luca Marini (Ducati) 38

7. Fabio Quartararo (Yamaha) 38

8. Alex Marquez (Ducati) 33

9. Brad Binder (KTM) 30

10. Franco Morbidelli (Yamaha) 29.

Moto GP piloti favoriti Mondiale 2023

Le prime tre gare in stagione non sono servite a dare un quadro ben definito nelle parti alte della classifica Mondiale, anche se però si sono avute delle conferme. Malgrado le ultime cadute, Pecco Bagnaia è considerato sempre il pilota da battere dagli addetti ai lavori. I maggiori Bookmakers sono d’accordo, come il noto portale Planetwin365 che, nella sezione “Antepost Motociclismo”, attribuisce al pilota piemontese il ruolo di favorito al successo finale. A seguire l’attuale leader della classifica, Marco Bezzecchi del team VR46. Più staccati Marc Marquez su Honda e Maverick Viñales in sella all’Aprilia. Indietro tutti gli altri. Ancora comunque è presto per dare giudizi su una stagione che deve ancora entrare nel vivo, meglio aspettare le prossime gare, ad iniziare da quella sul tracciato spagnolo di Jerez di fine aprile.