MOTO GP, le qualifiche in Germania. Nuova pole per Bagnaia. Alle spalle Marini

Si sono concluse le qualifiche del GP della Germania che sono state disputate nel circuito di Sachsenring. I momenti al cardiopalma non sono mancati soprattutto se si tiene conto di un meteo alquanto instabile. La Pole è andata al pilota della Ducati, Francesco Bagnaia. Lo segue in seconda posizione un altro italiano, Luca Marini. Il pilota della KTM, Jack Miller ha guadagnato la terza posizione.

Moto GP, il risultato delle qualifiche del GP della Germania

Di seguito vediamo come si compone la griglia di partenza in vista del GP di domenica 18 giugno:

Francesco Bagnaia (Ducati) Luca Marini (Ducati) Jack Miller (KTM) Johann Zarco (Ducati) Marco Bezzecchi (Ducati) Jorge Martin (Ducati) Marc Marquez (Honda) Alex Marquez (Ducati) Brad Binder (KTM) Aleix Espargaró (Aprilia) Enea Bastianini (Ducati) Fabio Quartararo (Yamaha) Maverick Vinales (Aprilia) Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) Augusto Fernandez (GasGas) Miguel Oliveira (Aprilia) Franco Morbidelli (Yamaha) Takaaki Nakagami (Honda) Raul Fernandez (Aprilia) Jonas Folger (KTM)

Caduta per Marc Marquez

Nel frattempo va segnalata una prova alle qualifiche non propriamente esaltante per Marc Marquez. Il pilota della Honda è caduto nel giro di mezz’ora per ben 3 volte. La prima è avvenuta in Q1, poi altre due scivolate di cui una nel finale. Ad ogni modo nonostante delle qualifiche non semplici è riuscito a piazzarsi settimo.