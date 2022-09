Moto GP Giappone: la pole va a Marc Marquez

Si sono concluse, senza non poche difficoltà le qualifiche della Moto GP in Giappone. Marquez ha conquistato la pole.

Nel circuito di Motegi, in Giappone, si sono svolte questa mattina non senza difficoltà le qualifiche della Moto GP. A causa di un tifone c’è stato infatti un notevole ritardo nel programma tanto che l’ultima parte delle qualifiche della Moto 2 è stata sospesa proprio a 10 minuti dalla fine.

Alla fine la pole è andata a Marc Marquez. Hanno conquistato invece rispettivamente il secondo e il terzo posto Zarco e Binder.

Moto GP Giappone qualifiche, la griglia di partenza

Così si compone griglia di partenza:

M. MARQUEZ: 1:55.214 J. ZARCO: +0.208 B. BINDER: +0.323 M. VINALES: +0.406 J. MARTIN: +0.472 A. ESPARGARO’: +0.557 J. MILLER: +0.570 M. OLIVEIRA: +0.681 F. QUARTARARO: +1.112 L. MARINI: +1.140

Vediamo di seguito invece i dieci migliori risultati della Q1:

J. ZARCO: 1:55.300 J. MARTIN: +0.495 M. BEZZECCHI: +0.634 F. MORBIDELLI: +0.706 E. BASTIANINI: +0.830 F. DI GIANNANTONIO: +1.132 A. MARQUEZ: +1.278 A. RINS: +1.356 T. NAGASHIMA: +1.929 R. GARDNER: +1.988

Bastianini cade e si classifica 15esimo

Segnaliamo nel frattempo che Bastianini si è classificato 15esimo dopo essere caduto proprio sul finale della Q1.

La pioggia che ha caratterizzato in generale queste qualifiche è stata un osso duro per i piloti creando di fatto in pista condizioni molto ostiche, condizioni queste che hanno fatto sì che tutto si decidesse sul fino del rasoio.