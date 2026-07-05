Motocross 2026: orari, streaming e risultati del GP del Sudafrica

Il GP del Sudafrica di motocross 2026 si conclude oggi, domenica 5 luglio, con le gare decisive per la classifica del mondiale MXGP e MX2. Dopo le qualifying race di ieri, Lucas Coenen domina la MXGP mentre nella MX2 è Sacha Coenen a comandare.

La giornata di gare a Johannesburg promette emozioni intense, con i piloti pronti a dare il massimo per conquistare punti preziosi nella stagione 2026. Gli appassionati potranno seguire le gare in streaming su diverse piattaforme, mentre la diretta TV non è prevista.

Il programma dettagliato del GP del Sudafrica

La giornata inizia con i warm-up previsti alle 9.25 per la MX2 e alle 9.45 per la MXGP. Le gare ufficiali avranno una durata di 30 minuti più due giri aggiuntivi. La MX2 scenderà in pista alle 11.15 e alle 14.10, mentre la MXGP partirà alle 12.15 e alle 15.10.

Dove vedere le gare in diretta

Per chi desidera seguire le gare in diretta streaming le piattaforme disponibili sono Discovery Plus e HBO Max. Inoltre, OA Sport offrirà una diretta live testuale ma solo per le gare della MXGP.

I risultati delle qualifiche: Coenen e Langenfelder in evidenza

Le qualifiche di ieri hanno visto Lucas Coenen conquistare la pole position nella MXGP mentre nella MX2 è stato Simon Langenfelder a vincere la manche di qualifica, ottenendo la sua prima vittoria stagionale. Per gli italiani i risultati sono stati meno brillanti, con Andrea Adamo settimo e Alberto Forato dodicesimo nella MXGP e Valerio Lata e Ferruccio Zanchi rispettivamente decimo e dodicesimo nella MX2.

Le prestazioni dei piloti

Nella MX2 oltre alla vittoria di LangenfelderFarres ha guadagnato punti preziosi su Sacha Coenen mentre Janis Reisulis ha chiuso quarto. Nella MXGPRomain Febvre ha sfidato Coenen fino alla fine, chiudendo secondo, seguito da Calvin Vlaanderen in quinta posizione.

Con il GP del Sudafrica che si avvia alla conclusione, i piloti sono pronti a dare il massimo per conquistare punti importanti nella classifica del mondiale motocross 2026. Non resta che seguire le gare in diretta e scoprire chi si aggiudicherà la vittoria.