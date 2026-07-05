Telemetria F1: come leggere velocità, apertura gas, pressione freno e marce

Interpretare la telemetria F1: leggere velocità, gas, freni e marce per capire stile, traiettorie e gestione gomme con strumenti gratuiti

La telemetria apre una finestra sul modo in cui una vettura di Formula 1 viene guidata al limite. Grafici di velocitàapertura gaspressione freno e marce raccontano cosa succede tra ingresso, corda e uscita di curva. Per chi analizza, il valore sta nel collegare quelle tracce a una linea di guida concreta e alla gestione gomme evitando scorciatoie pericolose. Questa guida mostra come leggere i canali chiave, come incrociarli e quali errori evitare, con suggerimenti per esercitarsi su dati di esempio.

Prima regola: i canali vanno interpretati insieme e in riferimento a un punto metri o a un delta-tempo coerente. Un picco di velocità senza il contesto di freno e gas può trarre in inganno. La forma della traccia, più del valore assoluto, parla di stile e consistenza. Curve a V, plateau, ramp-up e gradini sono segnali utili per capire dove il tempo si guadagna o si perde senza consumare eccessivamente le coperture.

Velocità: la “V” di curva e la coerenza sui riferimenti

La velocità lungo giro dovrebbe mostrare discese nette in frenata e una minima ben definita al punto di corda. Nelle curve lente, una “V” pronunciata indica rotazione rapida: si frena forte, si fa ruotare l’auto, si torna al gas presto. Nelle curve medio-veloci, la “U” è più ampia: meno decelerazione, più velocità mantenuta. La chiave è la ripetibilità minimi velocità simili giro dopo giro sono segno di buona consistenza. Attenzione ai “denti” in rettilineo: piccole seghettature possono indicare tagli di potenza elettronici o gestione trazione imperfetta, spesso collegati a eccessi nella riapertura del gas o a rapporti non ottimali.

Throttle: apertura gas, trazione e uscita di curva

L’apertura gas (throttle) andrebbe a salire in modo progressivo e definitivo dopo la corda. Un grafico a “rampa” pulita racconta di trazione sotto controllo; un profilo a “scalini” con micro-chiusure rivela pattinamento o sottosterzo in uscita. In accelerazione da bassa velocità, un ramp-up troppo aggressivo stressa le gomme posteriori e porta calore in eccesso; uno troppo timidito perde metri gratis. Cercare un’unica riapertura decisa, ma modulata, è il compromesso. Correlando throttle e velocità minima si capisce se l’anticipo sul gas compensa una minima più bassa o se, al contrario, si sta accelerando presto ma con l’auto ancora “storta”, erodendo trazione e vita della gomma.

Pressione freno: picco, modulazione e trasferimenti

La pressione freno ideale mostra un picco iniziale alto e una modulazione progressiva verso il rilascio. Un “muro” piatto troppo lungo suggerisce ingresso rigido, trasferimenti eccessivi e rischio di bloccare; un rilascio a gradini può indicare insicurezza o instabilità del retrotreno. Incrociare freno e velocità chiarisce se la minima di curva arriva troppo presto (frenata prolungata, rotazione tardiva) o troppo tardi (blocco, sottosterzo in ingresso). L’overlap freno-gas deve essere minimo: se i canali si sovrappongono spesso, si scalda l’anteriore e si riduce efficienza. Nelle sequenze veloci, un accenno di trail-braking ben modulato aiuta la rotazione senza sacrificare la stabilità.

Marce: rapporti, trazione e rotazione nelle diverse curve

Il canale delle marce racconta quando si scalano i rapporti e come si esce dalle curve. In tornanti e chicane lente, marce più basse favoriscono la rotazione ma aumentano il rischio pattinamento in uscita; salire di un rapporto può “ammorbidire” la coppia alle ruote e pulire la traccia del throttle. In appoggi medio-veloci, evitare scalate riduce instabilità aerodinamica e mantiene carico. L’allineamento tra cambio marcia, picco di freno e minima di velocità svela timing e sincronismo: scalate troppo tardive allungano la frenata, troppo precoci possono stressare l’anteriore. Se la velocità non cresce dopo l’upshift, il rapporto è corto o il gas è parziale per controllare il pattinamento.

Dalla traccia alla linea: correlare grafici e traiettoria

Per leggere la traiettoria correlare canali e distanza metri: minima di velocità vicino alla corda, riapertura gas sul punto di uscita. Se il throttle parte lontano dalla corda, la linea è troppo stretta o la rotazione incompleta. Una velocità minima troppo alta con freno ancora attivo indica ingresso largo e tempo perso in attraversamento. Nei cambi di direzione, sequenze di piccoli picchi freno mostrano correzioni superflue; in rettilineo, una linea di velocità pulita e crescente senza denti traduce una linea precedente efficiente. L’obiettivo è dare senso spaziale alle forme del grafico, stabilendo riferimenti costanti giro dopo giro.

Gomme: cosa dicono gas, freno e velocità sulla gestione

Tracce pulite preservano le gomme. Riaperture gas a scalini e velocità a dente in uscita alzano la temperatura posteriore; trail-braking prolungato con frontale “carico” genera consumo dell’anteriore. Se dopo pochi giri la minima di velocità cala a parità di ingresso, la gomma è in overheating o degrado; servono rilascio freno più progressivo e gas meno brusco. Un delta-tempo stabile con valori assoluti in lieve calo è accettabile; un crollo associato a throttle irregolare è un campanello d’allarme. Lavorare su timing, marcia d’uscita e modulazione del pedale è la strada per allungare lo stint senza rinunciare al passo.

Errori tipici da evitare nell’analisi

Tre trappole ricorrenti: leggere un canale isolato, ignorare l’asse metri/tempo e cercare il valore massimo invece della forma. Un’alta velocità di punta con una minima più bassa in curva può far perdere più di quanto si guadagni sul dritto. Un picco di pressione freno senza la forma del rilascio racconta poco sulla rotazione. Infine, confrontare giri non allineati porta a giudizi errati: serve allineare su punto di frenata o corda, non su inizio giro. Solo dopo si guarda al delta e si identificano le aree di tempo.

Strumenti gratuiti e dati campione per allenarsi

Per esercitarsi, esistono strumenti gratuiti con dataset di esempio: Race Studio 3 (AiM) include visualizzazioni e pacchetti demo; Circuit Tools (Racelogic) offre analisi con file VBOX di prova; la libreria FastF1 in Python permette di scaricare e visualizzare telemetria e tempi, utile per creare grafici personalizzati con pandas e matplotlib. Suggerimento: partire da un tracciato con curve diverse, costruire grafici di velocità, throttle e freno allineati ai metri, quindi annotare corda e uscita. Ripetere con marce sovrapposte e confrontare due giri: uno “pulito” e uno più veloce ma stressante per le gomme, per comprendere il compromesso ottimale.