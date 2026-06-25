Motocross CRZ ERZ 250 cc Elite: caratteristiche tecniche e uso ricreativo

La CRZ ERZ 250 cc Elite è una motocross da 250 cc pensata per piloti con esperienza: motore Zongshen 4T raffreddato ad aria, scarico inox Powerbomb, telaio tubolare rinforzato, sospensioni KKE regolabili e ruote 21"/18". Non omologata per la circolazione su strada e destinata all'uso esclusivo su piste private.

La CRZ ERZ 250 cc Elite si propone come una motocross dedicata a chi cerca prestazioni e solidità su terreni impegnativi. Costruita attorno a un motore verticale Zongshen 250 cc a quattro tempi e a un telaio tubolare rinforzato la ERZ Elite combina componenti evoluti come la forcella e l’ammortizzatore KKE, cerchi in alluminio e uno scarico inox con linea POWERBOMB che incrementa la potenza utile.

Questo modello è destinato a un uso ricreativo e sportivo esclusivamente su aree private o impianti autorizzati: non è omologato per la circolazione su strada. Le caratteristiche tecniche e le dotazioni ne fanno una scelta adatta a piloti con esperienza che vogliono migliorare le proprie capacità off-road.

Motore e trasmissione: dati e prestazioni

Al cuore della ERZ Elite troviamo il monocilindro Zongshen 250 cc raffreddato ad aria e progettato per offrire robustezza e facilità di manutenzione. La potenza dichiarata è di circa 17 CV (12 kW) gestita tramite un cambio a 5 marce (schema 1N2345) e una frizione multidisco a bagno d’olio rinforzata. L’unità è alimentata da un carburatore PE28 che contribuisce a una risposta pronta ai comandi del gas.

Per le procedure d’avviamento la moto offre sia avviamento elettrico che a pedale (kick), facilitando l’accensione in ogni condizione. Lo scarico ERZ Racing in inox con sistema POWERBOMB migliora l’efficienza di scarico, fornendo fino a 1,5 CV in più rispetto alla configurazione standard.

Sospensioni, telaio e comportamento dinamico

La ciclistica è costruita attorno a un telaio in acciaio tubolare con rinforzi doppi nella zona posteriore e possibilità di smontare il sottotelaio. Questa soluzione conferisce rigidità e permette l’installazione di protezioni motore dedicate. L’interasse di 1320 mm e l’altezza sella di 92 cm rendono la moto adatta a piloti tra circa 1,70 m e 1,90 m.

La forcella anteriore è una KKE rovesciata da 830 mm con steli anodizzati e regolazioni di compressione, estensione e precarico; l’escursione dichiarata è di 180 mm. Al posteriore l’ammortizzatore KKE montato su bielletta (leveraggio) ha lunghezza di 450 mm e 90 mm di escursione, con regolazioni di compressione e ritorno. Questo schema migliora la progressività e la gestione degli urti rispetto a un ammortizzatore tradizionale.

Ruote, frenatura e grip

La ERZ Elite monta cerchi in alluminio 21″ all’anteriore e 18″ al posteriore con mozzo in 6063 aluminium; pneumatici 80/100-21 e 100/90-18. I cerchi sono equipaggiati con il sistema Gripster per migliorare il fissaggio del tallone del pneumatico e ridurre il rischio di slittamento tra gomma e cerchio sotto sforzo. L’impianto frenante prevede due dischi da 240 mm con pinze a doppio pistone all’anteriore e singolo pistone al posteriore.

Dotazioni, limiti d’uso e obblighi normativi

Oltre ai componenti tecnici, la ERZ Elite dispone di un serbatoio da circa 6,3–7,5 litri (varianti descritte) che garantisce lunga autonomia in sessioni off-road. Il peso dichiarato è di circa 105 kg con una capacità di carico massima consigliata di 120 kg.

È importante sottolineare che la moto è non omologata per la circolazione su strada e il suo impiego è limitato a piste private o impianti sportivi riconosciuti. Per motivi amministrativi, il veicolo deve essere registrato secondo le normative vigenti: la procedura richiede la registrazione entro 15 giorni dall’acquisto e l’apposizione del numero identificativo sul telaio e su una targhetta visibile durante l’uso.

Per la sicurezza del pilota sono raccomandati casco omologato, occhiali da motocross, guanti, protezioni per gomiti e ginocchia e una protezione toracica. L’uso della moto da parte di minori è regolamentato: veicoli non omologati non devono essere utilizzati liberamente dai minorenni e l’attività deve svolgersi sotto supervisione in contesti organizzati.

CRZ, marchio francese con esperienza pluriennale nel fuoristrada, offre assistenza ricambi con un catalogo esteso e garanzie specifiche: periodo di rodaggio per il motore e copertura telaio variabile. Queste garanzie e la disponibilità dei ricambi sono pensate per prolungare la vita utile del veicolo e mantenere le prestazioni nel tempo.