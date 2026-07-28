Motocross MX2: Liam Everts vince gara-2 a Loket, Farres secondo

Liam Everts ha conquistato la vittoria nella seconda manche del GP della Cechia 2026 in MX2, mentre Guillem Farres ha consolidato la sua leadership nel campionato.

Il circuito di Loket ha ospitato una giornata intensa di motocross con il GP della Cechia 2026, tredicesimo appuntamento del campionato mondiale MX2. La gara è stata caratterizzata da una prestazione dominante di Liam Everts, che ha saputo riscattarsi dopo una prima manche deludente.

La competizione ha visto anche la conferma della leadership di Guillem Farres, che ha consolidato la sua posizione in classifica con un secondo posto combattuto. Il pubblico ha assistito a un’azione spettacolare, con sorpassi e duelli fino all’ultimo giro.

Liam Everts domina gara-2 a Loket

Liam Everts, pilota dell’Husqvarna, ha dimostrato tutta la sua classe nella seconda manche del GP della Cechia. Dopo un avvio esplosivo, il britannico ha mantenuto un ritmo costante, costruendo un vantaggio significativo sui suoi avversari. La sua vittoria è stata frutto di una strategia perfetta e di una guida impeccabile, che gli ha permesso di tornare al successo in una stagione finora difficile.

Il podio è stato completato da Karlis Reisulis, che ha chiuso terzo con un distacco di 8.232 secondi. Il pilota della Yamaha ha dimostrato una grande resistenza, mantenendo una posizione di rilievo nonostante la pressione degli avversari.

Guillem Farres consolida la leadership

Guillem Farres, leader del campionato, ha confermato la sua posizione di forza con un secondo posto nella seconda manche. Lo spagnolo, alla guida di una Triumph, ha dovuto lottare duramente per superare Simon Langenfelder, che ha costretto al ritiro con un contatto. Questo risultato ha permesso a Farres di allungare ulteriormente in classifica, consolidando la sua posizione di vertice.

La gara ha visto anche la partecipazione di diversi piloti italiani, con Valerio Lata che ha chiuso dodicesimo e Simone Mancini al quattordicesimo posto. Nonostante i risultati non eccezionali, i piloti italiani hanno dimostrato determinazione e impegno, pronti a migliorare nelle prossime gare.

Programma e orari del GP della Cechia 2026

Il GP della Cechia 2026 ha offerto un programma ricco di emozioni, con le gare che si sono svolte su due manche per ciascuna categoria. La giornata è iniziata con i warm-up seguiti dalle gare ufficiali. Ecco il dettaglio degli orari e delle piattaforme di trasmissione:

Domenica 26 luglio 2026

10.25 MX2, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

10.45 MXGP, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

13.15 MX2, gara 1 –, Discovery Plus, HBO Max

14.15 MXGP, gara 1 –, Discovery Plus, HBO Max

16.10 MX2, gara 2 – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

17.10 MXGP, gara 2 – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

Gli appassionati di motocross hanno potuto seguire le gare in diretta tv su Rai Sport HD e in streaming su diverse piattaforme, tra cui Discovery PlusHBO MaxRai PlayEurosport 2 HD e DAZN. Inoltre, OA Sport ha offerto una diretta live testuale delle gare della MXGP.