MotoGP 2025: Eventi Imperdibili e Gala di Fine Stagione da Non Perdere!

La stagione del Motomondiale si avvia verso la conclusione con un evento imperdibile: il Gran Premio della Comunità Valenciana. Questo prestigioso appuntamento, che segna la fine del campionato, si svolgerà al Circuito Ricardo Tormo dal 13 al 16 novembre, regalando agli appassionati un weekend ricco di emozioni e competizioni.

Calendario degli eventi del GP della Comunità Valenciana

Il weekend di gara prenderà il via giovedì 13 novembre con una conferenza stampa dei piloti, un momento atteso per scoprire le ultime novità e le emozioni prima del grande evento. Venerdì, i piloti scenderanno in pista per le prove libere, a partire dalle 8:55, con la Moto3 e la Moto2 che apriranno le danze. La prima sessione di MotoGP è fissata per le 10:40, seguita dalle prequalifiche alle 14:55.

Le prove e le qualifiche

Sabato sarà dedicato all’assegnazione della pole position. Dopo l’ultima sessione di prove libere, prevista per le 10:45, i piloti della MotoGP si sfideranno per conquistare la miglior posizione in griglia. Nel pomeriggio, alle 14:55, avrà luogo la gara Sprint, durante la quale i piloti daranno il massimo per accumulare punti preziosi.

Il gala del Motomondiale

Domenica 16 novembre si svolgerà un evento speciale, non solo per le gare ma anche per il tanto atteso Gala del Motomondiale, che inizierà alle 18:30. Questa manifestazione celebrativa rappresenta un’opportunità unica per premiare i protagonisti della stagione e festeggiare i successi ottenuti. Gli appassionati potranno assistere alla cerimonia di premiazione, durante la quale verranno consegnati i trofei ai campioni di ogni categoria.

Come seguire l’evento

Il GP della Comunità Valenciana e il gala saranno trasmessi in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. La telecronaca sarà affidata a Guido Meda e Mauro Sanchini, con approfondimenti condotti da Vera Spadini. Per chi non potrà seguire l’evento in televisione, sarà possibile sintonizzarsi anche sulla piattaforma di streaming NOW, che offre l’accesso a tutte le gare della stagione.

Accessibilità e offerte per gli appassionati

Per gli amanti del motomondiale, Sky presenta una proposta vantaggiosa: il Pass Sport NOW a soli 19,99 euro al mese. Questa offerta rende accessibile il mondo delle corse a un vasto pubblico. Gli utenti potranno seguire non solo il GP finale, ma anche tutte le gare del campionato.

Il Motomondiale 2025 si chiuderà con eventi caratterizzati da adrenalina e momenti memorabili. Gli appassionati di motori avranno l’opportunità di vivere in diretta queste emozioni. Il weekend culminerà in un gala che celebrerà i campioni della stagione, rendendo l’esperienza ancora più indimenticabile. Si preannuncia un evento ricco di corse e festeggiamenti.