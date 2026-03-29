MotoGP ad Austin: Acosta in testa alle libere, Di Giannantonio e Martin dietro

Il venerdì del weekend texano al Circuit of the Americas è iniziato con un risultato a sorpresa: Pedro Acosta ha siglato il miglior giro nelle prime prove libere, fermando il cronometro su 2’01″715 proprio negli ultimi minuti della sessione del 27 marzo. La sessione ha però riservato anche momenti di tensione: Marc Marquez, sette volte vincitore ad Austin, è caduto in modo violento nelle fasi iniziali, riportando alcune abrasioni agli avambracci, ma è riuscito a rientrare in pista e a stabilire un tempo competitivo che lo ha portato in quarta posizione a 0,378 secondi dal leader.

Dietro ad Acosta la lotta è stata serrata: Fabio Di Giannantonio ha portato la GP26 del team VR46 al secondo posto, a soli 0,103 secondi, mentre Jorge Martin ha chiuso terzo a +0,221. Tra i segnali tecnici emersi, la conferma di un forte passo gara per alcuni piloti che hanno utilizzato le stesse gomme per l’intero turno, una strategia che ha mostrato affidabilità di ritmo e gestione delle mescole. In chiusura di sessione il leader iridato Marco Bezzecchi è stato solo nono, mentre Francesco Bagnaia si è piazzato undicesimo.

La caduta di Marquez e il recupero in pista

La caduta di Marc Marquez ha animato la prima fase delle prove libere: l’incidente, piuttosto violento, ha provocato lievi ferite superficiali agli arti superiori ma non ha impedito al campione di tornare a girare nelle fasi conclusive. Il rientro e il tempo finale mostrano la resilienza del pilota e una buona condizione della Desmosedici nei confronti di una pista dove Marquez è storicamente dominante. L’episodio ha però condizionato la gestione del turno per alcuni rivali, che hanno preferito non spingere nei momenti centrali per valutare le gomme e la messa a punto in vista delle qualifiche.

Conseguenze sportive e tecniche

Dal punto di vista tecnico, la caduta ha evidenziato l’importanza della configurazione del telaio e dell’elettronica nelle curve veloci di Austin: alcuni team, come Ducati e Aprilia, hanno confermato progressi nella stabilità mentre la KTM di Acosta ha mostrato un picco di prestazione nei passaggi finali. L’uso costante della stessa gomma da parte di alcuni piloti, in particolare strategie di gestione delle mescole, ha permesso di valutare il passo gara in modo più affidabile rispetto a cambi di set up tardivi.

Uno sguardo ai risultati e ai nomi in evidenza

Oltre alla top three della sessione, la classifica provvisoria ha raccolto altri spunti interessanti: quinto Raul Fernandez con l’Aprilia del team Trackhouse, sesto Alex Marquez sulla Ducati del team Gresini, e settimo Luca Marini che con la Honda è stato l’unico pilota di una casa giapponese nella top 10. Ottavo Ai Ogura (Trackhouse Aprilia), decimo Franco Morbidelli (VR46 Ducati) e quattordicesimo Enea Bastianini (Tech3 KTM). Questi risultati indicano una competizione molto livellata tra marchi diversi e sottolineano come la scelta delle gomme e la messa a punto aerodinamica avranno un peso decisivo per il proseguo del weekend.

Contesto recente e precedenti penalità

Da ricordare nel quadro complessivo delle gare recenti che Pedro Acosta è stato coinvolto in una vicenda di penalità nella Tissot Sprint del GP degli Stati Uniti del 6 maggio 2026, quando una irregolarità nella pressione pneumatici gli costò l’aggiunta di otto secondi e lo scalò di diverse posizioni, promuovendo al podio piloti come Enea Bastianini. Episodi simili ricordano quanto le verifiche tecniche possano influire sugli esiti finali e sulla classifica del weekend.

Implicazioni per il weekend e prospettive mondiali

Le prime libere ad Austin tracciano un quadro in cui Acosta ha il potenziale per essere protagonista, ma la presenza di Bezzecchi, Martin e delle formazioni Ducati e Aprilia rende il campionato ancora aperto. Secondo le cronache della gara successiva, la performance di squadra e le decisioni strategiche in gara hanno avuto un impatto diretto sulla classifica iridata, con momenti decisivi come penalità o contatti che hanno riallineato le forze in campo. Il Circuit of the Americas, con i suoi cambi di pendenza e le curve ad alta velocità, continua a rappresentare una verifica importante per assetto e passo gara.

In vista delle qualifiche e della gara, la chiave sarà la gestione delle gomme, l’interpretazione delle condizioni della pista e la capacità dei piloti di mettere insieme giro secco e ritmo gara. Il weekend texano rimane dunque un banco di prova per valori assoluti e per la tenuta mentale dei protagonisti: le FP1 del 27 marzo hanno consegnato indicazioni chiare ma non definitive, lasciando aperta la sfida per chi vorrà imporsi nelle fasi decisive del GP.