MotoGP ed EICMA lanciano EICMA. Shift up per un nuovo ecosistema delle due ruote

EICMA e MotoGP annunciano EICMA. Shift up: una partnership strategica che connette pista, industria e pubblico con iniziative sul territorio e una mostra speciale all'83ª edizione di EICMA.

L’universo delle due ruote ha appena visto nascere un progetto che mira a collegare il mondo della competizione e quello dell’industria espositiva. Con l’iniziativa EICMA. Shift up, MotoGP ed EICMA hanno annunciato una sinergia strategica presentata al Circuito del Mugello durante il Gran Premio Brembo d’Italia: obiettivo creare percorsi di coinvolgimento per i fan, opportunità commerciali per le aziende e contenuti storici e culturali per il pubblico.

Perché questa alleanza cambia il paradigma

La collaborazione unisce due piattaforme con ruoli distinti ma complementari: da una parte il palcoscenico internazionale della MotoGP, che ha raggiunto una fanbase globale di 632 milioni e registrato 3,6 milioni di presenze nei weekend di gara nel 2026; dall’altra EICMA, la fiera di riferimento per l’industria delle due ruote, che attrae centinaia di migliaia di visitatori e migliaia di marchi da decine di Paesi. Mettere insieme performance sportiva e piattaforma fieristica significa combinare racconto, prodotto e mercato in un unico ecosistema capace di parlare sia ai consumatori sia agli operatori professionali.

I numeri che sostengono il progetto

I dati riportano la portata dell’intesa: la MotoGP vanta una community digitale superiore ai 60 milioni di follower e una copertura televisiva globale che raggiunge decine di milioni di spettatori a Gran Premio; EICMA invece registra circa 600.000 visitatori in sei giorni, 734 espositori e oltre 2.000 marchi provenienti da 50 Paesi, insieme a più di 43.000 operatori professionali. Questo mix di audience e presenza commerciale apre la strada a sinergie di marketing, sponsor activation e progetti industriali su scala internazionale.

Attivazioni e calendario: come si concretizza la partnership

La strategia prevede sia iniziative sul territorio sia momenti centrali all’interno della fiera milanese. Il programma include la serie di eventi Road to EICMA, che seguirà le tappe italiane più rilevanti: il debutto è avvenuto al Mugello, con successive iniziative previste a Cremona — dove EICMA sarà title sponsor della tappa WorldSBK — e a Misano, sede del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Tutte queste attività fungeranno da anteprima per l’appuntamento milanese, consolidando il legame tra circuito, produttori e pubblico.

La mostra dedicata alla storia della MotoGP

Il momento centrale del progetto sarà la mostra esclusiva che EICMA ospiterà all’83ª edizione della manifestazione a Fiera Milano Rho, in programma dal 5 all’8 novembre 2026. Curata con il contributo della FIM e in collaborazione con la MotoGP, l’esposizione racconterà le origini del campionato, l’evoluzione tecnologica dei prototipi e i momenti simbolo che hanno segnato le generazioni di appassionati, esponendo moto iconiche, prototipi e materiali d’archivio.

Valore per stakeholder, imprese e nuovi pubblici

L’alleanza non è solo comunicazione: punta a creare ricadute economiche e opportunità di networking. La combinazione tra la forza mediatica della MotoGP e il posizionamento di EICMA come vetrina industriale può favorire l’ingresso di partner esterni al settore, attirare investimenti e generare progetti congiunti tra case motociclistiche, fornitori tecnologici e operatori di mercato. L’obiettivo dichiarato è produrre iniziative integrate che aumentino la visibilità e creino valore tangibile per aziende, promoter e stakeholder internazionali.

Impatto sui fan e sulle nuove generazioni

Dal punto di vista del pubblico, la sinergia si tradurrà in esperienze più ricche e correlate: attivazioni durante i Gran Premi, iniziative digitali per le community e contenuti esclusivi all’interno della fiera. Il progetto mira in particolare ad avvicinare le nuove generazioni valorizzando elementi di lifestyle, tecnologia e intrattenimento tipici del mondo motociclistico, e a rafforzare il legame tra evento in pista e manifestazione espositiva.

Dichiarazioni e prospettive

I rappresentanti delle organizzazioni coinvolte hanno sottolineato la volontà di costruire un percorso duraturo: per EICMA è un passo verso l’internazionalizzazione e l’aumento di contenuti esperienziali; per la MotoGP si tratta di un’occasione per rafforzare la relazione con i fan italiani e promuovere i gran premi di Mugello e Misano. Anche la FIM e la FMI hanno espresso supporto al progetto, evidenziando i benefici per lo sport, la cultura motociclistica e lo sviluppo del settore a livello nazionale e internazionale.

In sintesi, EICMA. Shift up si presenta come un’iniziativa capace di collegare i mondi della pista e della fiera trasformando la passione per le due ruote in un sistema integrato di contenuti, business e coinvolgimento. Il 2026 rappresenta l’inizio formale di questo circuito condiviso, con l’aspettativa che le attività continuino a generare valore anche oltre la vetrina milanese.