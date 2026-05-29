Orari e previsioni del Mugello per la MotoGP: guida al weekend

Il Gran Premio d'Italia al Mugello riunisce i protagonisti del mondiale: scopri orari, condizioni meteo e gli aggiornamenti sui piloti come Marc Marquez, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio

Il Mugello si prepara ad accogliere il settimo appuntamento del mondiale MotoGP: il Gran Premio Brembo d’Italia si svolge con il consueto mix di passione, pubblico e attesa tecnica. Questo articolo riassume gli orari ufficiali del weekend, lo stato di salute dei protagonisti e le Previsioni meteo che potrebbero influenzare le strategie in pista dal 29 al 31 maggio 2026.

In vista del fine settimana, la lotta in classifica è serrata e le novità non mancano: assenze, sostituzioni e possibili ritorni che avranno impatto sulle piste toscane. Qui trovi tutte le informazioni necessarie per seguire la manifestazione live, comprendere chi sono i favoriti e come il meteo potrà alterare gli scenari di gara.

Programma e orari ufficiali del weekend

Il calendario del Gran Premio è la bussola per gli appassionati: venerdì 29 maggio apre la tre giorni con la prima tornata di attività in pista, mentre sabato e domenica sono riservati alle qualifiche, alla Sprint Race e alla gara principale. Le sessioni sono distribuite per consentire a team e piloti di trovare il set-up ideale e agli spettatori di non perdersi i momenti chiave.

Orari principali

Di seguito il programma completo delle attività della classe regina al Mugello: venerdì 29 maggio 10:45-11:30 FP1 MotoGP e 15:00-16:00 Practice; sabato 30 maggio 10:10-10:40 FP2, poi le Qualifiche 1 alle 10:50-11:05 e le Qualifiche 2 alle 11:15-11:30; alle 15:00 è prevista la Sprint Race di 11 giri; domenica 31 maggio 09:40-09:50 Warm Up e la Gara principale alle 14:00 per 23 giri. Le sessioni saranno trasmesse su Sky Sport MotoGP e TV8 per il pubblico televisivo.

Situazione piloti: assenze, ritorni e sostituzioni

Il paddock arriva in Toscana con alcune certezze e diversi interrogativi. Dopo gli incidenti subiti in Catalunya, non saranno presenti Johann Zarco e Alex Marquez; per quest’ultimo la squadra ha confermato la sostituzione in sella con il collaudatore Ducati Michele Pirro. Parallelamente, tiene banco l’attesa per il possibile rientro di Marc Marquez, che dovrà superare gli ultimi controlli medici previsti in circuito prima di ricevere il via libera ufficiale per correre.

I nomi da tenere d’occhio

In vetta alla classifica generale c’è Marco Bezzecchi, con 15 punti di vantaggio su Jorge Martin, mentre Fabio Di Giannantonio continua a essere un protagonista dopo la vittoria recente che lo ha proiettato nella lotta iridata. Altri nomi rilevanti sono Pedro Acosta, Francesco Bagnaia, Enea Bastianini e Luca Marini, tutti candidati a recitare un ruolo importante sul tracciato toscano.

Meteo e scenari strategici

Le previsioni per il weekend indicano giornate calde, con temperature che potrebbero avvicinarsi ai 30°C, condizione che impatterà sulle scelte delle gomme e sul raffreddamento dei freni. Il miglior compromesso fra grip e durabilità sarà fondamentale nelle sessioni di qualifica e nella Sprint Race, dove pochi decimi fanno la differenza.

Implicazioni in pista

Un clima caldo favorisce il degrado degli pneumatici e può richiedere una gestione più attenta dei consumi e delle mescole. I team dovranno considerare il comportamento delle gomme in assetto di gara e in configurazioni brevi come la Sprint: adottare la giusta strategia durante le prove del venerdì e del sabato può rivelarsi decisivo per la domenica.

Contesto sportivo e attese per il Gran Premio

Il Mugello è una tappa iconica: circuito veloce, curve emblema e un pubblico caloroso che spinge i piloti di casa. Per Bezzecchi, l’obiettivo è consolidare la leadership conquistata sino ad ora, mentre gli avversari cercheranno di sfruttare ogni occasione per recuperare punti. La presenza o meno di Marquez potrebbe riaccendere dinamiche diverse, vista la sua esperienza e la capacità di condizionare le gare.

In sintesi, il fine settimana al Mugello promette spettacolo: dall’incertezza su alcuni piloti alle strategie legate al meteo, ogni elemento potrà cambiare l’esito delle battaglie in pista. Segui gli orari ufficiali e resta aggiornato sulle decisioni mediche e tecniche che verranno comunicate nei prossimi giorni.

Buon Gran Premio Brembo d’Italia a tutti gli appassionati: il Mugello è pronto a scrivere un altro capitolo emozionante della stagione 2026 della MotoGP.