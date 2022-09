Motogp, Gran Premio di Aragon 2022: orari e dove vederlo

Continuano gli appuntamenti della MotoGp in Europa. Il quattordicesimo appuntamento con le due ruote si terrà in Spagna con il Gran Premio di Aragon.

La prossima gara di MotoGp sarà il Gran Premio di Aragon 2022. Siamo al quattordicesimo appuntamento del Motomondiale e si correrà ancora una volta in Europa. La gara inizierà il 18 settembre 2022 sul circuito Ciudad del Motor de Aragona, nei pressi dell’omonima comunità autonoma spagnola.

MotoGp, domenica 18 settembre 2022 si correrà il Gran Premio di Aragon: dove eravamo rimasti

Lo scorso Gran Premio di Motogp corso a San Marino ha segnato un importante accorciamento delle distanze tra il campione del mondo in carica Fabio Quartararo e il talento della scuderia Ducati 2022 Francesco Bagnaia. Tra i due adesso la differenza è di soli 30 punti e il motomondiale è ancora lungo. Al Gran Premio di Aragon ci sarà anche un grande ritorno, quello di Marc Marquez.

Lo spagnolo 8 volte campione del mondo tornerà in pista dopo una lunga assenza.

Il programma dettagliato

Il programma del Gran Premio di Aragon accenderà i motori a partire da venerdì 16 settembre 2022 e terminerà domenica 18 settembre 2022.

Andiamo a vedere il programma nel dettaglio.

Venerdì 16 settembre

Ore 9:00-9:40: FP1 Moto3

Ore 9:55-10:40: FP1 MotoGP

Ore 10:55-11:35: FP1 Moto2

Ore 13:15-13:55: FP2 Moto3

Ore 14:10-14:55: FP2 MotoGP

Ore 15:10-15:50: FP2 Moto2

Sabato 17 settembre

Ore 9:00-9:40: FP3 Moto3

Ore 9:55-10:40: FP3 MotoGP

Ore 10:55-11:35: FP3 Moto2

Ore 12:35-13:15: Qualifiche Moto3

Ore 13:30-14:00: FP4 MotoGP

Ore 14:10-14:50: Qualifiche MotoGP

Ore 15:10-15:50: Qualifiche Moto2

Domenica 18 settembre

Ore 9:00-9:10: Warm Up Moto3

Ore 9:20-9:30: Warm Up Moto2

Ore 9:40-10:00: Warm Up MotoGP

Ore 11:00: gara Moto3

Ore 12:20: gara Moto2

Ore 14:00: gara MotoGP

Dove vedere il Gran Premio di Aragon

Il quattordicesimo appuntamento del mondiale delle due ruote si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport MotoGp (canale 208) e su SkySport1 (canale 201). In streaming, invece, il Gran Premio di Aragon si potrà vedere su NOW e Sky Go accedendo alle piattaforme con le proprie credenziali. Le qualifiche e le gara di Moto3, Moto2 e MotoGP saranno visibili anche in differita in chiaro su TV8.