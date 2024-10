La MotoGP in pista al Burinam Circuit in Thailandia, gli appuntamenti per il fine settimana dal 25 al 27 ottobre.

La MotoGP torna di nuovo a correre ad una settimana di distanza dal GP d’Australia che ha visto il trionfo di Marc Marquez davanti a Jorge Martin e Pecco Bagnaia che ha visto aumentare leggermente il proprio distacco dallo spagnolo del team Pramac. La pista è il Burinam Circuit in Thailandia ed in questo articolo vediamo gli orari e come vedere la gara.

GP Thailandia MotoGP: dove vederlo

Il Gran Premio di Thailandia si potrà seguire in diretta integrale su Sky Sport MotoGP che trasmetterà l’intero fine settimana ed anche su Now il servizio streaming di Sky.

Per chi non fosse abbonato alla TV satellitare TV8 offre la diretta delle sessioni del sabato, qualifiche e Sprint, che quindi si potranno seguire in contemporanea a Sky e la gara di domenica sarà trasmessa in differita.

La scelta del sabato in chiaro è una sorpresa dato che solitamente quando TV8 ha il weekend in differita vengono posticipate anche le sessioni d’intermezzo del fine settimana.

Il momento è caldo per la lotta al titolo e quindi Sky ha notato l’attaccamento degli appassionati “free” alla lotta mondiale ed ha deciso di far loro questo regalo.

Gli orari del weekend su SKY e TV8

Di seguito gli orari della tre giorni thailandese sulle due reti italiane:

Venerdì 25 ottobre

04:00-04:35 Moto3 Prove Libere 1

04:50-05:30 Moto2 Prove Libere 1

05:45-06:30 MotoGP Prove Libere 1

08:15-08:50 Moto3 Prove 1

09:05-09:45 Moto2 Prove 1

10:00-11:00 MotoGP Prove

Sabato 26 ottobre

03:40-04:10 Moto3 Prove 2

04:25-04:55 Moto2 Prove 2

05:10-05:40 MotoGP Prove Libere 2

05:50-06:05 MotoGP Q1 – diretta TV8

06:15-06:30 MotoGP Q2 – diretta TV8

07:50-08:05 Moto3 Q1 – diretta su TV8

08:15-08:30 Moto3 Q2 – diretta TV8

08:45-09:00 Moto2 Q1 – diretta TV8

09:10-09:25 Moto2 Q2 – diretta TV8

10:00 MotoGP Sprint 13 giri – diretta TV8

Domenica 27 ottobre

04:40-04:50 MotoGP Warm-Up

06:00 Moto3 Gara – differita su TV8 alle 11:05

07:15 Moto2 Gara – differita su TV8 alle 12:20

09:00 MotoGP Gara – differita su TV8 alle 14:05