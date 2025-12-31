MotoGP: Il Ritorno Attesissimo in Brasile con il GP di Goiania nel 2026

Nell’ambito delle corse motociclistiche, si profila un evento eccezionale: la MotoGP farà il suo ritorno in Brasile, un paese con una forte connessione con il motorsport. Il weekend dal 20 al 22 marzo 2026 sarà dedicato alla competizione presso l’Autodromo Internacional Ayrton Senna de Goiania, un contesto che riaccende l’entusiasmo dei fan e riconferma il Brasile come un attore chiave nel panorama delle corse internazionali.

Un legame storico con la MotoGP

La storia della MotoGP in Brasile è radicata nel tempo. Infatti, il Motomondiale ha visto la sua prima apparizione a Goiânia tra il 1987 e il 1989, mentre l’ultima gara si è svolta nel 2004 a Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Con il nuovo evento in programma nel 2026, il Brasile riabbraccia un campionato che ha sempre suscitato grande passione tra i suoi tifosi, fornendo loro l’opportunità di assistere nuovamente a gare di altissimo livello.

Preparativi per il grande evento

Il lavoro per rendere il circuito pronto all’accoglienza di piloti e squadre è già iniziato. La FIM e Dorna Sports, l’organizzazione che gestisce la MotoGP, sono attivamente coinvolte nel monitoraggio dei progressi. I tecnici hanno già cominciato a stendere i primi strati di asfalto e a installare le barriere di sicurezza necessarie. Secondo le ultime notizie, i lavori procedono senza intoppi, con verifiche settimanali che attestano i continui avanzamenti.

Investimenti e sviluppo infrastrutturale

Per garantire che il circuito possa ospitare un evento di tale portata, il governo dello Stato di Goiás ha deciso di investire circa 55 milioni di reais, equivalenti a oltre 8 milioni di euro. Questo investimento non si limita al solo weekend di gara, ma mira a creare un’infrastruttura solida in grado di attrarre eventi di rilevanza internazionale, con ricadute positive per l’economia e il turismo locale.

Modernizzazione del circuito

Non si tratta solo di una semplice ristrutturazione della pista: le aree paddock subiranno significativi aggiornamenti per allinearsi agli standard richiesti dalla MotoGP. Tra le modifiche previste ci sono miglioramenti al Centro Medico, per garantire maggiore privacy e comfort, oltre a un ampliamento delle serrande dei box. Questi cambiamenti sono stati avviati per assicurare che le squadre e i piloti abbiano a disposizione strutture moderne e funzionali, idonee a ospitare il campionato di motociclismo più prestigioso al mondo.

Un’importante opportunità per il Brasile

Il Gran Premio del Brasile rappresenta la seconda gara della stagione 2026, una posizione strategica che promette di offrire grande visibilità sia per il campionato che per il paese. Questo ritorno non è solo un’opportunità per i piloti di competere su una nuova pista, ma anche per i fan brasiliani di vivere nuovamente l’emozione di vedere da vicino le moto più veloci del pianeta. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato e l’attesa si fa palpabile.