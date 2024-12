La generosità della MotoGP

La MotoGP ha dimostrato ancora una volta il suo impegno verso le comunità in difficoltà, raccogliendo un totale di 1,6 milioni di euro per il fondo di recupero Racing for Valencia. Questa iniziativa è stata in parte possibile grazie al weekend del GP Solidarietà, tenutosi a Barcellona, che ha sostituito la gara annullata al circuito Ricardo Tormo a causa di una devastante alluvione che ha colpito la regione di Valencia alla fine di ottobre.

Dettagli sulla raccolta fondi

La somma raccolta è il risultato di diverse iniziative. Dorna, il detentore dei diritti della MotoGP, ha donato 1 milione di euro. Inoltre, le aste di cimeli e esperienze, sia in loco che online, hanno contribuito con oltre 300.000 euro. I team, attraverso l’associazione IRTA, hanno aggiunto 100.000 euro, mentre la Camera di Commercio di Barcellona ha donato 50.000 euro. Il resto della cifra è stato raccolto tramite la vendita di biglietti e merchandising durante il GP Solidarietà.

Utilizzo dei fondi raccolti

I fondi raccolti saranno destinati al recupero delle cittadine di Cheste e Chiva, le più vicine al circuito Ricardo Tormo. Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna, ha visitato queste città per annunciare la donazione finale, sottolineando l’importanza di questo gesto per le comunità colpite. La MotoGP ha espresso la sua gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito, dai piloti agli appassionati, fino ai team e allo staff del circuito, per aver reso possibile questo traguardo significativo.