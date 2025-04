La Commissione Europea infligge multe per 458 milioni di euro a 15 case automobilistiche per pratiche anticoncorrenziali nel riciclo dei veicoli.

Il cartello del riciclo: un’infrazione grave

La Commissione Europea ha recentemente emesso sanzioni pesanti, per un totale di 458 milioni di euro, nei confronti di 15 case automobilistiche e dell’ACEA, l’associazione europea dei costruttori. Queste multe sono il risultato di un’indagine che ha rivelato la partecipazione delle aziende a un cartello di lunga durata, attivo dal 20XX, riguardante il riciclo dei veicoli fuori uso. La gravità della situazione è accentuata dal fatto che tali pratiche non solo violano le normative antitrust, ma compromettono anche la sostenibilità ambientale e il diritto dei consumatori a informazioni chiare sul riciclo.

Le aziende coinvolte e le loro responsabilità

Tra le aziende sanzionate figurano nomi noti come BMW, Ford, Honda, Hyundai/Kia, Jaguar Land Rover, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Opel, Renault/Nissan, Stellantis, Suzuki, Toyota, Volkswagen e Volvo. Queste aziende hanno concordato di non pagare gli impianti di demolizione per il trattamento dei veicoli fuori uso, ritenendo il riciclo un’attività sufficientemente redditizia da non necessitare di compensi per i servizi forniti dagli autodemolitori. Inoltre, hanno scambiato informazioni sensibili sui loro accordi, ostacolando la trasparenza e la concorrenza nel settore.

Le conseguenze delle violazioni

Le violazioni delle normative europee sul riciclo dei veicoli a fine vita non solo hanno portato a sanzioni economiche, ma hanno anche sollevato interrogativi sulla responsabilità sociale delle aziende. Secondo la direttiva 2000/53/CE, l’ultimo proprietario di un veicolo fuori uso deve poterlo consegnare gratuitamente a un impianto di demolizione, con eventuali costi a carico del produttore. Tuttavia, le pratiche anticoncorrenziali hanno impedito ai consumatori di ricevere informazioni adeguate sui livelli di riciclo dei nuovi veicoli, limitando la loro capacità di prendere decisioni informate.

La risposta delle aziende e le future implicazioni

Mercedes-Benz ha ottenuto l’immunità totale per aver rivelato l’esistenza del cartello, mentre altre aziende come Stellantis, Mitsubishi e Ford hanno beneficiato di riduzioni delle multe grazie alla loro cooperazione durante le indagini. Anche Renault ha ricevuto uno sconto per aver richiesto esplicitamente di non pubblicizzare l’uso di materiale riciclato. Le sanzioni inflitte rappresentano un chiaro segnale da parte della Commissione Europea: le pratiche anticoncorrenziali non saranno tollerate e le aziende devono rispettare le normative ambientali e di mercato.