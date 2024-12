Un’impresa senza precedenti

La Mustang GTD 2025 ha recentemente fatto la storia diventando la prima auto di un marchio statunitense a completare un giro della Nordschleife del Nürburgring in meno di sette minuti. Questo traguardo non solo segna un punto di riferimento per Ford, ma anche per il mondo delle auto sportive. Con un tempo di 6 minuti e 58.685 secondi, la Mustang GTD 2025 entra a far parte dell’esclusivo club delle sei vetture di serie capaci di infrangere la barriera dei sette minuti. Questo risultato è il frutto di anni di lavoro e innovazione, portando la Mustang a un livello di prestazioni mai visto prima.

Il docufilm “The Road To The Ring”

Il successo della Mustang GTD 2025 è documentato in un emozionante docufilm intitolato “The Road To The Ring”. Questo video non solo celebra il giro record, ma offre anche uno sguardo approfondito al lavoro del pilota Dirk Müller e del team Multimatic Motorsports. La regia del docufilm è stata così ben realizzata che ha ricevuto elogi per la sua fotografia, musica e narrazione. Gli spettatori sono invitati a immergersi in questo racconto che va oltre la semplice corsa, mostrando la passione e la dedizione che hanno portato a questo traguardo.

Innovazione e ingegneria all’avanguardia

Il successo della Mustang GTD 2025 al Nürburgring è il risultato di un intenso lavoro di ingegneria e design. Per due anni, un team di esperti ha trasformato la Mustang GT3 da corsa nella prima supercar della storia del marchio. Tra le innovazioni che hanno contribuito a questo risultato ci sono i freni carboceramici, l’aerodinamica attiva e le sospensioni semi-attive. Inoltre, la carrozzeria in fibra di carbonio è una caratteristica fondamentale per le auto che competono nella categoria GT3. Queste tecnologie non solo migliorano le prestazioni, ma offrono anche un’esperienza di guida senza precedenti.