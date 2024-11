Un’iniziativa per i motociclisti

MV Agusta ha recentemente rilanciato la sua iniziativa We Care, un programma pensato per i possessori di motociclette prodotte dal 2018 in poi. Questa campagna, che ha riscosso un notevole successo all’inizio del 2024, offre ai clienti l’opportunità di effettuare un controllo gratuito della propria moto presso un Dealer o un Service Point ufficiale. Non solo, ma i partecipanti possono anche beneficiare di uno sconto del 20% sull’acquisto di ricambi originali.

Dettagli dell’iniziativa

La campagna We Care è rivolta a tutte le motociclette MV Agusta recenti, inclusa l’ultima F3 presentata all’EICMA. Per partecipare, i clienti devono semplicemente registrarsi compilando un modulo di richiesta disponibile sul sito ufficiale di MV Agusta. Questo semplice passaggio consente di accedere a vantaggi esclusivi, rendendo l’esperienza di possesso di una moto MV Agusta ancora più gratificante.

Sconti su abbigliamento e accessori

Oltre ai vantaggi legati ai ricambi e alla manutenzione, i clienti che partecipano all’iniziativa We Care possono anche approfittare di un 25% di sconto su tutto l’abbigliamento tecnico e lifestyle marchiato MV Agusta. Questa offerta rappresenta un’ottima opportunità per rinnovare il proprio guardaroba con articoli di alta qualità, pensati per i motociclisti.

Scadenza dell’iniziativa

È importante notare che l’iniziativa We Care non è disponibile indefinitamente. I clienti interessati a usufruire di questi vantaggi devono affrettarsi, poiché l’offerta scadrà a breve. Pertanto, è consigliabile registrarsi il prima possibile per non perdere questa occasione unica di prendersi cura della propria moto e risparmiare sugli accessori.