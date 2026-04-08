MV Agusta Rush Titanio, hyper-naked esclusiva con 206 CV e sospensioni Öhlins

MV Agusta presenta la Rush Titanio, versione numerata e raffinata della hyper-naked con materiali in titanio, 201–206 CV e sospensioni elettroniche Öhlins

La MV Agusta Rush Titanio rappresenta l’evoluzione più esclusiva della linea Rush: una hyper-naked costruita a mano nella storica fabbrica di Schiranna (Varese) che abbina prestazioni e finiture da collezione. Il progetto punta su un mix di materiali pregiati e soluzioni elettroniche all’avanguardia, con una livrea Nero Intenso valorizzata da accenti Argento Magnum e Blu Titanio.

Questa edizione limitata è stata studiata per offrire una sensazione di guida più fluida e reattiva, mantenendo però l’anima sportiva tipica del marchio. Ogni esemplare è numerato e destinato a chi cerca non solo una moto performante ma anche un oggetto di design ingegnerizzato, con una dotazione che comprende elementi in titanio, pannelli in fibra di carbonio e una sella in Alcantara sviluppata in collaborazione con il produttore milanese.

Motore e prestazioni

Al centro della Rush Titanio c’è il noto motore quattro cilindri in linea da 1000 cc, aggiornato per rispettare la normativa Euro5+ senza sacrificare la risposta e la potenza. L’unità è stata rivista per migliorare la fruibilità ai regimi bassi e ridurre le vibrazioni, grazie a interventi meccanici e software che rendono l’erogazione più progressiva e controllabile anche in uso urbano.

Aggiornamenti tecnici sul motore

Tra le modifiche principali figurano nuovi alberi a camme, una mappatura rivista, maggiore sensibilità dell’acceleratore, rapporti del cambio ottimizzati e un rapporto di trasmissione finale più corto per aumentare l’accelerazione. Il risultato si traduce in una disponibilità di coppia e potenza più immediata: la Rush Titanio eroga 201 CV a 13.500 giri/min con scarico standard e 206 CV a 14.000 giri/min con l’Arrow Titanium Slip-on omologato per uso stradale, mentre la coppia massima è di 116 Nm a 11.000 giri/min.

Ciclistica, elettronica e sospensioni

La ciclistica della Rush Titanio integra l’ultima generazione delle sospensioni semiattive Öhlins Smart EC 3.0, che adottano la tecnologia Spool Valve per una risposta dell’attuatore fino a sette volte più rapida rispetto alle soluzioni precedenti. Questa architettura permette regolazioni dello smorzamento quasi istantanee, adattandosi continuamente agli input del pilota e alle condizioni della strada.

Event Based Control e integrazione elettronica

Il sistema è gestito da una piattaforma software denominata Event Based Control, che analizza la dinamica di guida in tempo reale e coordina comportamento delle sospensioni con ABS, controllo della trazione e controllo dell’impennata. In pratica, ogni modalità di guida modifica in modo dinamico il comportamento del telaio per offrire stabilità o vivacità a seconda della situazione.

Materiali, estetica e dotazione esclusiva

Il nome Titanio non è solo marketing: la moto monta un ampio pacchetto di componenti in titanio a finitura spazzolata, tra cui protezioni e supporti dedicati, e numerosi dettagli in alluminio anodizzato Blu Titanio. A completare l’estetica ci sono elementi in fibra di carbonio con nuova finitura a trama twill, che sostituisce la precedente trama plain per un impatto visivo più tecnico e raffinato.

Sella, kit e numerazione

La sella è una novità assoluta: interamente in Alcantara con processo che combina termo-saldatura e incisione laser, e una membrana idrorepellente nella schiuma per durata e comfort. Ogni Rush Titanio viene consegnata con un kit premium che include, tra gli altri accessori, l’Arrow Titanium Slip-on con mappatura ECU dedicata (non incluso nella versione destinata al mercato USA), coperture in carbonio, protezioni leve CNC e una targhetta numerata XXX/300.

Produzione, prezzo e considerazioni finali

La produzione sarà strettamente limitata a 300 esemplari numerati e destinata a collezionisti ed appassionati. Il prezzo di listino per l’Italia è fissato a 44.900 euro, con inizio produzione programmato per luglio 2026. Questa combinazione di artigianalità, ingegneria e materiali di alto livello conferma la Rush Titanio come proposta per chi desidera una hyper-naked unica sia dal punto di vista estetico che prestazionale.

In definitiva, la MV Agusta Rush Titanio si pone come un oggetto di nicchia che enfatizza la tecnologia meccanica e l’eccellenza italiana, offrendo a chi la possiede non solo una moto performante, ma anche un pezzo da collezione contraddistinto da dettagli tecnici e una ricca dotazione di serie.