Napoli: divieti di circolazione per veicoli diesel Euro 5 fino al 2026 – Cosa sapere e come prepararsi

Limitazioni al traffico per veicoli diesel Euro 5 a Napoli: scopri le ragioni e le modalità di applicazione di queste misure che resteranno in vigore fino al 2026.

La città di Napoli ha attuato una serie di nuove misure di limitazione al traffico con l’obiettivo primario di migliorare la qualità dell’aria e proteggere la salute dei suoi cittadini. Questa iniziativa, che si inserisce nel contesto del Piano regionale per la Qualità dell’Aria, è stata formalizzata attraverso un’ordinanza che prevede restrizioni per una specifica categoria di veicoli.

Dettagli delle nuove restrizioni

Le nuove norme, che entreranno in vigore immediatamente e resteranno attive fino al 31 marzo, si applicano a tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa tra le 8:30 e le 18:30. Le limitazioni riguardano in particolare:

Veicoli a motore diesel classificati Euro 5 e precedenti.

Tutte le autovetture e i mezzi commerciali Euro 0 ed Euro 1.

Motocicli e ciclomotori fino alla classe Euro 2.

Veicoli esentati dal divieto

È importante notare che non tutti i veicoli sono soggetti a queste restrizioni. Infatti, alcuni mezzi sono esentati dal divieto di circolazione. Tra questi troviamo:

Veicoli per il trasporto di persone condisabilità.

Mezzi di emergenza e delleForze dell’Ordine.

Auto pubbliche, taxi e veicoli per il noleggio con conducente.

Auto storiche e veicoli d’epoca.

Ambulanze e mezzi di soccorso.

Queste esenzioni hanno lo scopo di garantire continuità e accessibilità ai servizi essenziali per le categorie di cittadini che ne hanno necessità.

Obiettivi delle nuove misure

Il Comune di Napoli, con queste limitazioni al traffico, si propone di combattere un problema ambientale sempre più pressante: l’inquinamento atmosferico. I livelli di biossido di azoto (NO₂) superano frequentemente i limiti stabiliti dalle direttive europee, rendendo necessari interventi decisivi per la salvaguardia della salute pubblica.

Le nuove misure sono parte di una strategia più ampia per il miglioramento della qualità dell’aria, con l’intento di ridurre le emissioni nocive e rendere Napoli una città più vivibile. La speranza è che, attraverso queste restrizioni, si possa raggiungere una significativa diminuzione dei livelli di inquinamento, contribuendo così a un ambiente più sano per tutti.

Impatto a lungo termine

Le azioni intraprese dal Comune non sono solo una risposta immediata ai problemi di inquinamento, ma rappresentano anche un passo verso il futuro. La riduzione dell’uso di veicoli inquinanti è fondamentale per promuovere una mobilità sostenibile e per incoraggiare i cittadini a optare per soluzioni di trasporto più ecologiche, come l’uso dei mezzi pubblici, delle biciclette o della mobilità elettrica.

Napoli si impegna a intraprendere azioni concrete per affrontare le sfide ambientali e migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti. Queste restrizioni al traffico sono solo una delle tante iniziative che il Comune sta considerando per costruire una città più pulita e sana in un futuro prossimo.

