NASCAR Euro Series 2026: Guida alla Registrazione per la Nuova Stagione

La NASCAR Euro Series apre le iscrizioni per la stagione 2026, presentando opportunità uniche per i team. Non perdere l'occasione di partecipare a questa competizione avvincente e di essere parte di un evento automobilistico di livello internazionale. Registrati ora per assicurarti un posto e gareggiare tra i migliori!

La NASCAR Euro Series, il campionato di turismo V8 più importante d’Europa, si appresta a intraprendere una nuova fase di sviluppo. Il team FJ, fondatore e promotore dell’iniziativa, ha reso noto un piano dettagliato per la stagione 2026, con l’obiettivo di elevare ulteriormente il livello di competizione e rafforzare la griglia di partenza.

Con l’apertura delle registrazioni a partire dal 15 novembre, i team storici della serie avranno la priorità per assicurarsi uno dei 26 ambiti posti disponibili per la stagione. Questo approccio strategico favorisce la continuità delle squadre già affermate e offre un’opportunità esclusiva per coloro che desiderano partecipare al campionato.

Piano di registrazione premium per il 2026

Il pacchetto di registrazione premium rappresenta l’unico modo per garantire un posto sulla griglia di partenza in ogni evento della stagione. Le squadre che si registrano in questa fase beneficeranno di un pacchetto di marketing innovativo, oltre a sconti sulle tasse d’iscrizione e sui pezzi di ricambio. Con un numero limitato di 26 vetture, la NASCAR Euro Series punta a migliorare ulteriormente il valore competitivo di ogni iscrizione, assicurando un gruppo altamente qualificato di partecipanti.

Tempistiche di registrazione

Le registrazioni per il pacchetto premium si chiuderanno il 15 gennaio 2026, offrendo così a tutte le squadre l’opportunità di assicurarsi un posto. Dopo questa data, sarà aperta la registrazione generale per eventuali posti disponibili, che verranno assegnati secondo il principio del primo arrivato, primo servito. Tuttavia, le iscrizioni generali non beneficeranno dei vantaggi associati al pacchetto premium.

Team invitati a partecipare

La NASCAR Euro Series ha esteso inviti diretti a una serie di team di prestigio che hanno contribuito al successo della stagione 2025. Questi team rappresentano oltre 30 nazionalità, portando una varietà di esperienze e competenze nella competizione. Tra i team invitati figurano nomi noti come Academy / Alex Caffi Motorsport dall’Italia, Alumitec Racing dal Canada, Bremotion dalla Germania e molti altri.

Un’opportunità per la crescita del campionato

Questa nuova iniziativa di registrazione non solo evidenzia la crescita continua della NASCAR Euro Series, ma dimostra anche l’impegno dell’organizzazione nel creare una piattaforma stabile e di alto valore per team, partner e piloti. L’obiettivo è garantire che ogni competizione sia all’altezza delle aspettative e rappresenti un vero spettacolo di Pure Racing sulle piste europee.

Le squadre e i concorrenti interessati a unirsi alla NASCAR Euro Series per la stagione 2026 possono contattare TEAM FJ tramite l’indirizzo email [email protected]. Questa rappresenta un’occasione imperdibile per far parte di una delle competizioni più emozionanti e ad alto rischio del motorsport europeo.