Zane Maloney svela le sue prime sensazioni sulla rivoluzionaria monoposto GEN4 e spiega come affronterà la stagione più lunga della Formula E.

Il campionato mondiale ABB FIA Formula E sta per varcare una soglia importante: l’introduzione della generazione quattro di monoposto. Zane Maloney, 23enne originario delle Barbados, ha firmato per il Nissan Formula E Team, dove affiancherà l’attuale campione mondiale Oliver Rowland. Dopo esperienze in Formula E e titoli in Formula 2, il giovane pilota si trova ora al centro di un cambiamento tecnico senza precedenti.

La nuova monoposto GEN4 e le sue caratteristiche tecniche

La GEN4 rappresenta un salto di qualità rispetto alle versioni precedenti. Dotata di differenziale attivo e trazione integrale permanente, la vettura eroga fino a 600 kW di potenza, superando di gran lunga le 250 kW tipiche delle generazioni passate. Inoltre, il carico aerodinamico è stato aumentato, migliorando la stabilità nei curve ad alta velocità. Maloney ha definito l’esperienza di guida “entusiasmante”, sottolineando come la combinazione di potenza e grip renda la macchina più reattiva e, allo stesso tempo, più complessa da gestire in gara.

Impatto sullo stile di guida e sulle strategie di gara

Con la trazione integrale costante, la tradizionale Attack Mode perderà parte del vantaggio competitivo che, finora, era legato al passaggio da trazione posteriore a integrale. Maloney ipotizza che i team dovranno trovare nuove soluzioni strategiche, sfruttando la capacità della GEN4 di mantenere una velocità più uniforme durante le uscite di zona di energia. Il risultato potrebbe vedere un pilota più concentrato sul gestire la distribution di potenza che sulla semplice scelta del momento giusto per attivare l’Attack Mode.

Le prime impressioni di Zane Maloney e l’adattamento ai nuovi circuiti

Oltre al cambio di squadra, Maloney dovrà affrontare tracciati ancora sconosciuti al mondo della Formula E. L’esperienza maturata in categorie come la Formula 2 e la British F4 gli conferisce una buona base per adattarsi rapidamente. “Un pilota deve continuamente modificare il proprio stile, anche da una gara all’altra con la stessa macchina”, ha affermato. Il giovane ha già testato la GEN4 su diverse superfici, cercando di comprendere quali strumenti di messa a punto saranno disponibili quando arriverà il via in pista.

Piste memorabili e aspettative personali

Maloney ha citato alcune circuiti che lo hanno segnato: Brands Hack, dove ha conquistato il titolo di British F4, e Zandvoort, vittoria nella Formula 3. Anche il Circuit of the Americas (COTA) è stato menzionato per il suo “settore 1 veloce e fluido”. Il pilota barbadiano ritiene che la varietà dei tracciati della Stagione 13 – 21 gare, la più lunga nella storia – rappresenti un banco di prova ideale per la nuova tecnologia.

Obiettivi per la Stagione 13 e la collaborazione con Oliver Rowland

Il principale target di Maloney è costruire una sinergia solida con il team Nissan fin dal primo weekend. Con un calendario così esteso, una partenza positiva potrebbe influenzare i risultati nei tre campionati: piloti, costruttori e costruttori-energia. L’esperienza di Rowland, vincitore del campionato pilotato nella stagione 11, è vista come una risorsa chiave. “Lavorare con Oliver è un’occasione unica: è diretto nello sviluppo della vettura, il che aiuta sia me che l’intero team”, ha dichiarato.

Maloney punta a dimostrare la propria velocità e capacità di adattamento, ma riconosce che il vero valore risiederà nella capacità di comprendere le aspettative reciproche con il team. Se riuscirà a integrare le proprie competenze con quelle di Rowland e a sfruttare al massimo la GEN4, il Nissan Formula E Team potrebbe emergere come una delle formazioni più competitive della stagione.