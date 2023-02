Ora puoi navigare al doppio della velocità e usufruire di tanti sconti

Ci sono buone notizie per il clienti di ho.: la compagnia telefonica virtuale italiana ha creato da qualche settimana (e quindi già attivo) un nuovo programma che permette di navigare al doppio della velocità e di poter usufruire di diversi sconti, sia online che in negozi fisici: ho.+. Scopriamo insieme di cosa si tratta e come far parte di questo nuovo e interessante programma.

Come funziona ho.+

Si chiama ho.+ ed è il nuovo programma dell’operatore telefonico dedicato e pensato per i loro clienti, un contenitore di sconti esclusivi su vari prodotti e servizi e comprensivo di un aumento del doppio della velocità internet. Sì, potrete navigare a velocità incredibili.

In sostanza, è un servizio in abbonamento con un costo mensile di 1,99 euro, ma che non prevede costi di attivazione: l’iscrizione a ho.+ è gratuita. Per farne parte bastano pochi secondi in quanto è presente nell’app mobile una sezione dedicata a questo nuovo programma.

Una volta confermata l’iscrizione, si potrà iniziare a navigare a una velocità maggiore e accedere alla lista degli sconti attivi per il periodo. Il ventaglio dei partner ho. è davvero ampio e, per rendere il tutto ancor più completo, si rinnovano continuamente: in questo modo gli iscritti al programma possono godere di un incredibile ventaglio dii vantaggi.

Chi fa parte di ho.+, infatti, può già riscattare buoni carburante, coupon e codici sconto da poter utilizzare per gli acquisti online o in negozio delle aziende che hanno aderito al programma. Il valore dei vantaggi che si possono ottenere supera ogni mese i 20 euro.

Volendo fare degli esempi più specifici, in questo primo mese di ho.+ si possono riscattare un buono carburante Q8 del valore di 5 euro, uno sconto per le prenotazioni alberghiere fatte su Booking.com e dei codici sconto da usare sugli shop online adidas, Winelivery e Dr.Max.

Buone notizie ci sono anche per chi desidera solamente poter avere una maggiore velocità di navigazione: può scegliere di attivare esclusivamente il servizio ho. il Turbo, per un costo di soli 1,49 euro al mese. In questo modo il limite di velocità in upload e un download passerà automaticamente a 60 Mbps.

Come pagare questo nuovo servizio

È bene sapere che il costo mensile di questo nuovo servizio – che vi ricordiamo si chiama ho.+ – viene scalato direttamente dal credito residuo, per questo motivo non è supportato dal servizio di Autoricarica.

Ciò vuol dire che anche chi ha attivato il servizio gratuito che permette l’addebito automatico del costo di rinnovo della propria offerta telefonica sul proprio conto PayPal o su una carta di pagamento, deve comunque avere la propria SIM carica con tanto di credito a sufficienza per iscriversi e per rinnovare l’abbonamento a ho.+. Senza quello, infatti, è impossibile procedere per entrambe le cose.

Allo stesso tempo, ci si può iscrivere o disiscriversi a ho.+ in qualsiasi momento e senza alcun vincolo: basta utilizzare la sezione dedicata dell’app mobile di ho.