La casa automobilistica coreana SsangYong è riuscita, nel corso degli anni, a guadagnarsi un posto di prestigio, tanto da essere classificata come la quarta azienda coreana per quanto riguarda la produzione di automobili. Vediamo la sua storia.

SsangYong: storia e anno di fondazione

La casa automobilistica coreana SsangYong venne fondata nel 1954; la casa debuttò con il nome di Hadonghwan Motor Company, ma tra il 1967 e il 1986 il nome è stata cambiato prima in Shinjin Motor e poi in Dong-A Motor. Quest’ultima è stata a sua volta abbandonata proprio nel 1986, quando il controllo è passato al gruppo SsangYong. Nel 1997 SsangYong venne acquistata da Daewoo, per poi fallire nel giro di poco tempo ed essere successivamente rilevata da General Motors, facendo in modo da immettere nuovamente le sue azioni sul mercato per poi essere acquistate per il 51% da SAIC.

Con il nome di SsangYong, anche grazie a numerosi modelli di successo, la casa coreana è riuscita a farsi conoscere sui mercati internazionali prima di andare incontro a difficoltà finanziarie che hanno determinato frequenti passaggi di proprietà. Nell’agosto 2022, la Commissione per il libero scambio della Corea del Sud ha approvato l’acquisizione da parte di KG Group di una quota di maggioranza del 61% in SsangYong attraverso la sua controllata KG Mobility. Dopo numerosi ritardi, il 31 ottobre il gruppo KG ha avviato le procedure di uscita dall’amministrazione controllata chiedendo la cessazione dell’amministrazione controllata al tribunale fallimentare di Seoul. Il Tribunale ha approvato l’uscita dall’amministrazione controllata l’11 novembre, perfezionando l’acquisizione. Nel dicembre 2022, il nuovo presidente di SsangYong, Kwak Jae-sun, ha dichiarato di voler rimuovere completamente il nome aziendale “SsangYong” dal marzo 2023 ribattezzandola “KG Mobility”, nome con cui è nota tutt’ora.

