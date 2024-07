Le automobili ibride sono ormai parte del mercato automobilistico mondiale, questa tecnologia si può sfruttare in diversi modi. In questo articolo vediamo in cosa consiste l’ibrido plug-in ovvero quello che si avvale del collegamento ad una presa elettrica e di come si possono beneficiare degli incentivi di questa tecnologia.

Ibrido plug-in: cosa è e come funziona

Le auto dotate del sistema ibrido plug-in si differenziano dalle mild-hybrid dato che la ricarica della batteria non avviene dalla frenata rigenerativa ma si ottiene caricandola tramite una presa elettrica, questa può essere di tipo domestico o tramite le colonnine rapide.

Per il collegamento domestico è necessario dotarsi di una wallbox. Le colonnine rapide invece permettono di caricare da bassi livelli sino agli alti in pochi minuti grazie alla maggior spinta della corrente continua.

Quando sono caricate al massimo, le batterie permettono di guidare per un numero di km, che varia da modello a modello, in modalità 100% elettrica senza ricorrere all’ausilio del motore termico.

Il vantaggio è quindi che se si usano in città ci si può muovere non inquinando per brevi tragitti. Di contro il tempo di ricarica è decisamente elevato ed è per questo che le case consigliano di ricaricare l’auto di notte.

Difatti per avere la batteria sempre efficiente servono 7-8 ore di carica dopo che si è usata l’auto.

Incentivi maggiori per questo tipo di ibridi

Chi volesse acquistare un’auto ibrida rottamando la propria vecchia auto può godere di un incentivo sul prezzo d’acquisto pari a 4.000 euro. Di più rispetto a quelli garantiti per le auto full o mild hybrid.

Questo perché le plug-in rientrano nella fascia di g/km che va da 21 a 60 e quindi hanno un minor impatto inquinante valorizzando il benessere dell’ambiente.

Il bonus scende a 2000 euro se non si vuole rottamare la propria auto. Si tratta comunque di un’aiuto discretamente importante, considerato il costo elevato di questo tipo di vetture.