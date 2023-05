Rilevando Saab, che era caduta in rovina, NEVS aveva grandi ambizioni di continuare la storia del marchio svedese. E aveva progetti elettrici, come la Emily GT, uscita dall’oblio pochi giorni fa. Ma la berlina non era sola: era in cantiere anche una versione cabriolet! Il suo nome: NEVS Emily GTO.

NEVS Emily GTO: l’erede della Saab 900 Cabriolet

Come la berlina su cui si basa, la NEVS Emily GTO è una grande cabriolet a quattro posti (2+2). Uno stile di carrozzeria unico nel segmento delle auto elettriche, ad eccezione della Mini Cabriolet e della roadster MG Cybertster.

Questa cabriolet aveva anche le stesse impressionanti specifiche tecniche della berlina lanciata di recente. Ciò significa che avrebbe avuto quattro macchine elettriche installate nelle ruote per una potenza di oltre 480 CV, o 644 CV con la versione sportiva in programma. Il tutto sarebbe stato alimentato da un’enorme batteria da 175 kWh in grado di garantire un’autonomia fino a 1.000 km.

Il progetto della NEVS Emily GTO era meno avanzato di quello della berlina. Ad oggi si conosce solo un’illustrazione digitale e non si sa se il costruttore abbia iniziato a produrre prototipi di sviluppo. Come la berlina, non si prevede che vedrà la luce a breve, portando con sé la speranza di una lontana erede della Saab 900 Turbo Cabriolet!

