Introduzione alla tassa sul traffico di New York

Dal , New York ha introdotto una nuova misura per affrontare la congestione del traffico: il Congestion Pricing, un pedaggio per accedere a Lower Manhattan. Questa iniziativa, simile alla Congestion Charge di Londra e all’Area C di Milano, mira a ridurre il numero di veicoli nella zona più trafficata della città. Tuttavia, il futuro di questa tassa è incerto, soprattutto dopo le dichiarazioni del presidente Donald Trump, che ha manifestato l’intenzione di abolirla.

Obiettivi e benefici del Congestion Pricing

Il Congestion Pricing ha come obiettivo principale la riduzione del traffico veicolare, con stime che prevedono una diminuzione del 15-20%. Questo provvedimento non solo mira a migliorare la qualità dell’aria, ma anche a generare fondi per il trasporto pubblico. Secondo Janno Lieber, presidente della Metropolitan Transportation Authority, “è giunta l’ora della tassa sul traffico”. La tassa dovrebbe portare a un incremento delle entrate, stimato in 15 miliardi di dollari, da destinare a investimenti infrastrutturali, in particolare per migliorare i servizi della metropolitana.

Le tariffe del pedaggio e le esenzioni

Le tariffe del Congestion Pricing sono state fissate a 9 dollari durante le ore di punta e a 2,25 dollari in altri orari per le automobili. I camion leggeri pagano 14,40 dollari, mentre i camion pesanti 21,60 dollari. I motocicli, invece, devono versare 4,50 dollari. È importante notare che ci sono esenzioni e sconti per alcune categorie di utenti, come i taxi e i NCC, che pagano solo 0,75 dollari. Inoltre, i proprietari di auto con un reddito inferiore a 50.000 dollari possono beneficiare di uno sconto del 50% dopo il decimo giorno del mese.

Le reazioni politiche e le sfide legali

Nonostante i potenziali benefici, il Congestion Pricing ha suscitato forti reazioni politiche. Il segretario dei Trasporti, Sean Duffy, ha dichiarato che la tassa rappresenta un “schiaffo in faccia alla classe operaia americana”. Duffy ha anche annunciato che l’amministrazione Trump sta cercando di revocare l’approvazione federale per il pedaggio, sostenendo che l’accesso a New York dovrebbe essere garantito a tutti, indipendentemente dalle proprie possibilità economiche. In risposta, Lieber ha affermato che il Congestion Pricing sta già mostrando risultati positivi, con una significativa riduzione del traffico e un aumento dei visitatori nei quartieri commerciali di Lower Manhattan.

Conclusioni e prospettive future

Il Congestion Pricing di New York rappresenta un tentativo audace di affrontare i problemi di traffico e inquinamento in una delle città più congestionate del mondo. Mentre le autorità locali si preparano a difendere il provvedimento in tribunale, il dibattito politico continua a infiammarsi. La questione rimane aperta: riuscirà New York a mantenere questa misura innovativa o sarà costretta a fare marcia indietro di fronte alle pressioni politiche?