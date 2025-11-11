Nicolò Bulega fa il suo debutto in MotoGP e guadagna il rispetto del paddock

Nicolò Bulega ha debuttato con successo nella MotoGP a Portimão, mettendo in mostra il suo straordinario talento e la sua determinazione.

Il weekend di gara a Portimão ha rappresentato una tappa cruciale nella carriera di Nicolò Bulega, giovane talento emiliano e vice-campione del mondo nella Superbike. La sua prima apparizione in MotoGP, sebbene segnata da alcune difficoltà, ha evidenziato il suo potenziale e la sua capacità di adattamento in un ambiente altamente competitivo.

Un debutto ricco di sfide

Il debutto di Bulega in MotoGP è avvenuto in un contesto impegnativo. Con una Desmosedici GP25 tra le mani e solo pochi giri di prova a Jerez de la Frontera, il giovane pilota ha dovuto affrontare una pista complessa come quella di Portimão. Nonostante le premesse difficili, Bulega ha dimostrato di saper gestire la pressione, chiudendo la gara con un quindicesimo posto e accumulando esperienza preziosa.

La differenza tra MotoGP e Superbike

Uno degli aspetti più critici del debutto di Bulega in Superbike è stato l’adattamento agli pneumatici. Le gomme utilizzate in Superbike, le Pirelli, presentano differenze significative rispetto alle Michelin adottate in MotoGP. Questo cambiamento ha costretto il pilota a rivedere alcune tecniche di guida, in particolare nelle frenate e nella gestione del grip. La caduta avvenuta durante la Sprint del sabato è stata causata da un approccio non completamente allineato alle necessità della nuova moto.

Un passo avanti nella gara di domenica

Nonostante un lieve scivolone, Bulega ha concluso la gara di domenica senza errori, guadagnando un punto iridato. Questo risultato riveste un’importanza significativa non solo per la classifica, ma anche per la sua autostima. “Nel finale di gara ho cominciato a prendere un po’ di fiducia,” ha dichiarato il pilota. “Ho fatto il mio giro più veloce a due passaggi dalla fine, il che dimostra che stavo migliorando.”

Il rispetto del paddock

La prestazione di Bulega ha suscitato l’attenzione non solo degli appassionati, ma anche dei suoi avversari. In particolare, Toprak Razgatlioglu, campione del mondo in Superbike, ha espresso apprezzamento per il giovane pilota, sottolineando le potenzialità della Ducati a Portimão. “Spero che possa fare un ottimo lavoro e lottare per la top-10,” ha affermato Razgatlioglu, evidenziando l’importanza di questo debutto per il futuro di Bulega nella classe regina.

Uno sguardo al futuro

In prospettiva, Bulega non intende fissare obiettivi irrealistici. La sua esperienza in MotoGP è considerata un’opportunità di crescita, sia nel presente che per il futuro. Il programma prevede anche impegni nella Superbike nel 2026, offrendo al giovane pilota la possibilità di diventare un collaudatore di riferimento per Ducati, in vista dell’introduzione delle gomme Pirelli nel 2027. Questo ruolo consentirà a Bulega di affinare ulteriormente le sue capacità, rendendolo un candidato solido per un posto ufficiale nella squadra.

