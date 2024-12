Scopri come la storica GT-R si trasforma in un'auto elettrica per il futuro.

Un progetto ambizioso e innovativo

La Nissan GT-R R32 elettrica è il risultato di un progetto iniziato nel marzo 2023, portato avanti da un team di ingegneri volontari che hanno dedicato oltre due anni del loro tempo per realizzare questo sogno. Presentata ufficialmente al Salone dell’Auto di Tokyo 2025, questa vettura rappresenta un’importante evoluzione per il marchio giapponese, che ha deciso di abbracciare la mobilità elettrica senza rinunciare alla sua storica tradizione sportiva.

La trasformazione della leggenda

Per realizzare la conversione della GT-R R32, l’auto donatrice è stata completamente smontata. Gli ingegneri hanno rimosso l’iconico motore a benzina RB26DETT, un sei cilindri in linea biturbo da 2,6 litri, per fare spazio a un propulsore elettrico. Questo progetto non è solo una sfida tecnica, ma anche una dimostrazione che è possibile realizzare una GT-R elettrica mantenendo intatto il suo spirito sportivo. La trazione integrale, caratteristica distintiva della GT-R, dovrebbe essere mantenuta, con l’adozione di un powertrain bimotore simile a quello della Nissan Ariya Nismo, capace di oltre 400 CV.

Un futuro elettrico per la GT-R

La conversione della R32 è significativa non solo per il suo valore storico, ma anche perché anticipa il futuro della Nissan GT-R. La prossima generazione, conosciuta come R36, non avrà un motore a combustione, ma sarà completamente elettrica. La R35, attualmente in produzione, passerà alla storia come l’ultima GT-R con motore tradizionale. La nuova generazione promette prestazioni straordinarie, con potenza complessiva di circa 1.341 CV e l’uso di batterie allo stato solido, un passo avanti significativo nella tecnologia delle batterie.

Attesa e anticipazioni

Per scoprire ulteriori dettagli sulla Nissan GT-R R32 elettrica, sarà necessario attendere il Salone di Tokyo, che si terrà dal 12 al 14 gennaio. Durante questo evento, la casa automobilistica giapponese presenterà ufficialmente tutte le caratteristiche tecniche della vettura, rivelando come la tradizione sportiva possa fondersi con l’innovazione tecnologica. La GT-R R32 elettrica non è solo un’auto, ma un simbolo di un cambiamento epocale nel mondo dell’automobile, dove l’elettrico e la sportività possono coesistere.