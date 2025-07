Nissan Leaf torna sul mercato in una veste completamente rinnovata rispetto al passato con l’obiettivo di abbracciare un pubblico più ampio sia per la carrozzeria scelta che per l’alimentazione che rimane naturalmente elettrica, come per il primo modello che ha avuto ottimi numeri di vendita in 14 anni di carriera.

LEGGI ANCHE: Fiat Grande Panda, tutte le novità su design e prezzi

Nissan Leaf 2025: il design è completamente nuovo

La nuova Nissan Leaf diventa un crossover strizzando l’occhio alle famiglie che hanno bisogno di un’auto spaziosa e tecnologica. Il design della vettura è ispirato alla concept car Chill-Out uscita nel 2021.

In termini stilistici la crossover adotta uno stile da suv-coupé come si è già visto fare da altre case automobilistiche, in particolare si evidenzia il tetto spiovente che aiuta l’aerodinamica, il CX della macchina è di 0,25 un dato davvero ottimo, un coefficente basso è positivo non solo per fendere l’aria ma anche per l’autonomia.

I gruppi ottici posteriori sono tridimensionali con luci a LED ed al primo impatto si notano le somiglianze della Leaf con la Ariya di cui abbiamo scritto in passato e che è ancora oggi la vettura top nel comparto elettrico della casa giapponese.

LEGGI ANCHE: Twix e la controversia, il video bandito in UK per guida pericolosa

Due tagli di batteria e prezzi ancora sconosciuti

La nuova Leaf sarà disponibile in due diversi tagli di batteria da 52 e 75 kWh con autonomia rispettivamente di 436 e 604 km nel ciclo WLTP. Questi dati la pongono come riferimento per la categoria.

In autostrada se l’auto viaggia a 130 km/h Leaf è capace di superare i 330 km di autonomia ed inoltre Nissan ha lavorato per poter permettere alla batteria di funzionare in condizioni estreme, difatti Nissan lavora in sinergia con il navigatore, con Google Maps integrato, ed il route planner fornendo sia le stazioni di ricarica che ottimizzando la temperatura per la ricarica della batteria.

Il prezzo della nuova Nissan Leaf 2025 non è ancora stato annunciato, le consegne inizieranno a partire dalla primavera del 2026.