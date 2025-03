Un importante traguardo per Nissan nella sicurezza dei veicoli commercializzati in America Latina e Caraibi.

Un traguardo significativo per Nissan

La Nissan New Kicks ha recentemente ottenuto un punteggio di 5 stelle nei crash test condotti da Latin NCAP, un risultato che segna un importante passo avanti per il marchio giapponese nel mercato latinoamericano e caraibico. Questo successo non solo evidenzia l’impegno di Nissan per la sicurezza dei veicoli, ma rappresenta anche un’opportunità per rendere le auto più sicure accessibili a un pubblico più ampio. La New Kicks è il primo modello Nissan prodotto nella regione a offrire di serie la frenata autonoma d’emergenza (AEB), una caratteristica fondamentale per la prevenzione degli incidenti.

Risultati dei crash test

Durante i crash test, la Nissan New Kicks ha mostrato prestazioni impressionanti in vari ambiti di valutazione, tra cui impatto frontale, laterale e protezione dei pedoni. La struttura del veicolo ha dimostrato stabilità durante l’impatto frontale, un elemento cruciale per la protezione degli occupanti. Tuttavia, sono emerse alcune lacune, come la possibilità di lesioni al collo e alla testa del passeggero anteriore a causa del dispiegamento degli airbag. Inoltre, durante il test d’impatto laterale, si è verificata l’apertura della portiera anteriore, un’anomalia che potrebbe rappresentare un rischio in caso di incidente reale.

Protezione dei passeggeri e dei pedoni

Nonostante le criticità, la protezione dei passeggeri bambini è risultata eccellente, garantendo un elevato livello di sicurezza per i più piccoli. Tuttavia, la protezione dei pedoni ha mostrato prestazioni non ottimali nella zona superiore delle gambe, indicando la necessità di ulteriori sviluppi in questo settore. Alejandro Furas, Segretario Generale di Latin NCAP, ha elogiato i progressi di Nissan nella sicurezza dei veicoli, sottolineando come il New Kicks rappresenti un chiaro esempio di come le auto più sicure possano essere accessibili a un pubblico più ampio.

Il futuro della sicurezza automobilistica

Stephan Brodziak, Presidente di Latin NCAP, ha ribadito l’importanza dell’impatto positivo che i test indipendenti di sicurezza hanno sull’industria automobilistica. Ha incoraggiato Nissan a continuare a migliorare la protezione degli occupanti e dei pedoni nei suoi veicoli, evidenziando che questo risultato è un segnale incoraggiante per i consumatori in America Latina e nei Caraibi, che meritano veicoli più sicuri indipendentemente dal segmento o dal prezzo. Con la crescente domanda di SUV piccoli, la Nissan New Kicks si posiziona come una scelta sicura e competitiva nel mercato.